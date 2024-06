Všichni v klubu, včetně fanoušků, si oddechli! Fotbalisté Karviné porazili Vyškov také v nedělním odvetném utkání baráže o udržení ve FORTUNA:LIZE 1:0 a i v příští sezoně budou bojovat mezi tuzemskou elitou.

Fotbalisté Karviné zůstávají po barážovém dvojzápase s Vyškovem prvoligoví. | Foto: MFK Vyškov

Karvinští se radovali z gólu již ve 3. minutě po pěkné trefě Mikuše. Oslavy však byly předčasné. Rozhodčí totiž ještě celou věc zkoumal u videa a následně branku kvůli ofsajdu zrušil.

V 19. minutě mohl udeřit Vyškov. Po brejku se dostal k zakončení z úhlu Bayo a jeho tvrdou ránu vyrazil gólman Ciupa na břevno. Domácí obrana následně míč uklidila na roh.

Mikuš se nakonec dočkal. V 54. minutě vysunul Fleišman po levé straně do úniku Ražnatoviče, jehož centr do malého vápna uklidil slovenský záložník do sítě a poslal Slezany do vedení.

V poslední minutě vyvolával karvinský kotel jméno trenéra Marka Bielana, který měl velký podíl na setrvání MFK v nejvyšší soutěži.

V nastavení byl ještě vyloučen vyškovský Nghabo poté, co v pokutovém území nevybíravě kopl ve výskoku hlavičkujícího stopera Svozila.

2. zápas baráže o udržení ve FORTUNA:LIZE (neděle 2. 6. 2024):

Karviná – Vyškov 1:0 (0:0)

Branka: 54. Mikuš. Rozhodčí: Starý – Caletka, Antoníček. ŽK: Moses, Fleišman, Bergqvist – Krollis, Fomba. ČK: 90+3. Nghabo (Vyškov). Diváci: 3015. První zápas: 1:0. Karviná se udržela ve FORTUNA:LIZE.

MFK Karviná: Ciupa – Raspopovič, Svozil, Bergqvist, Fleišman – Moses (89. Bederka), Čavoš – Mikuš (75. Memič), Budínský (75. Žák), Ražnatovič (66. Regáli) – Ezeh (89. Akinyemi). Trenér: Marek Bielan.

MFK Vyškov: Stejskal – Němeček (59. Svoboda), Štěpánek (81. Delferriere), Straalman, Kayondo – Lahodný (69. Aberkane), Mafwenta – Ilko (69. Ab. Sylla), Fomba, Bayo (81. Nghabo) – Krollis. Trenér: Jan Kameník.