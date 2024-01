/FOTOGALERIE, VIDEO/ Fotbalisté MFK Karviná zahájili v pondělí 8. ledna zimní přípravu. Trenér Juraj Jarábek přivítal na úvodním tréninku 32 hráčů včetně pěti brankářů.

Fotbalisté MFK zahájili přípravu na ligové jaro, 8. ledna 2024. | Video: Deník/Tomáš Januszek

Slezané se připravovali na umělé trávě Městského stadionu v Karviné-Ráji v osmistupňovém mrazu. Nechyběl slovenský ofenzivní fotbalista Martin Regáli, který je první zimní posilou aktuálně 14. celku FORTUNA:LIGY. Rajmund Mikuš, vracející se po zranění, má individuální plán.

Do přípravy zasáhli z třetiligové rezervy Brazilci Kahuan Vinicius a Kauan Carneiro, šanci se ukázat dostal z dorosteneckého týmu mládežnický reprezentant Pavel Kačor. Naopak v kádru již nefigurují Jan Žídek, Daniel Bartl a Michal Hošek. Na odchodu je také Dominik Soukeník.

Fotbalisté MFK Karviná zahájili v pondělí 8. ledna zimní přípravu v tímto kádrem.Zdroj: MFK Karviná

„Musíme být optimisté. Bude potřeba se zlepšit jak v ofenzivě, tak defenzivě. Všichni se na úvodní přípravné zápasy těšíme,“ řekl úvodem trenér Karviné Juraj Jarábek, který se vyjádřil také k nové posile. Třicetiletelý slovenský útočník Martin Regáli byl představen na konci minulého týdne.

„Martin sice od dubna nehrál zápas, ale to se nezapomíná. Věřím, že bude zdravý a brzy se do toho dostane. Je to rychlostní typ, musíme mu věřit,“ doplnil Juraj Jarábek s tím, že klub se dál poohlíží po nových tvářích. „Pracujeme na tom. Je ale těžké sehnat kvalitu za rozumnou cenu,“ dodal.

Úvodní část přípravy absolvují karvinští fotbalisté v domácích podmínkách a absolvují čtyři zápasy. První dva sehraje MFK v sobotu 13. ledna na Kovoně. Od 12 hodin s Líšní, od 14.30 hodin s Opavou. Následné herní soustředění v Turecku potrvá od 21. do 28. ledna.