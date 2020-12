Jeho tým v sobotu nezvládl domácí duel se Zlínem a po porážce v Olomouci si připsal druhý nezdar po sobě bez vstřelené branky, a to navzdory tomu, že herně znovu nepropadl a byl spíš aktivnější než soupeř.

„Bohužel ani relativně slušná hra vás bez bodů nemůže těšit,“ přiznal po zápase Papadopulos. „Zlín do utkání vstoupil daleko lépe, ze dvou šancí dal dva góly, což nám nabouralo naše plány. Celý týden si říkáme, jak na ně nastoupíme, ale místo toho, abychom z aktivního presinku něco vytěžili, tak sami inkasujeme,“ kroutil hlavou „Papa.“

I když se brzy prohrávalo o dva góly, neviděl zkušený forvard situaci Karviné černě. „Celý poločas jsme pak byli na míči lepší a šance i ve zbytku utkání byly. Jenže poslední dva zápasy nejsme vůbec efektivní. To rozhodlo,“ měl jasno.

Po zápase se hovořilo především o jeho férovém gestu, kterým odvolal kontaktní karvinský gól na 1:2, který původně i platil. Papadopulos ve vzdušném souboji s protihráči tečoval míč na Dávida Gubu, ten skóroval, ale situaci musel přezkoumávat VAR.

Arbitrovi Orlovi se totiž zdálo, že balon směrem na Gubu ještě tečoval některý ze zlínských hráčů. Papadopulos ale přiznal, že tomu tak nebylo a rozhodčí gól odvolali.

„Já jsem byl celou dobu přesvědčený o tom, že to ofsajd nebyl. Rozhodčí má VAR, na tom to musel vidět. Ale když se mě zeptá, tak mu nebudu lhát. Byl jsem to já, kdo míč prodlužoval,“ uznal Papadopulos, za což si vysloužil slova uznání z tábora soupeře.

Od spoluhráčů to pak v šatně ani nedostal „sežrat“. Nikdo mu nepředhazoval, že se přiznávat neměl. „Koho by to těšilo? Je potřeba vyhrát tím, že jste lepší a ne tím, že dáte gól z ofsajdu. Mně to přijde normální,“ dodal k situaci Papadopulos, jenž otevřeně přiznal, že v době koronavirové pauzy sám prodělal covid.

„Není důvod to teď nepřiznat, když už to mám za sebou. Měl jsem covid, ale už se cítím dobře. Jen mě štve, že jako útočník jsem přestal dávat góly a celkově je jako tým nestřílíme. Nevím, čím to je, protože i před týdnem v Olomouci jsme šance měli, ale prostě nedáváme góly a bez nich nemůžeme vyhrávat. Nejde spoléhat celou dobu jen na obranu,“ uznal Michal Papadopulos.