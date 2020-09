Sám jste se o obrat přičinil vítězným gólem. Vybavíte si ho?

Jistě. Tam bylo důležité, že Papa (Michal Papadopulos) vyhrál hlavu. Paradoxně pár minut předtím jsem mu říkal, aby ty hlavičky vyhrával dál, protože jsem viděl, jak je v první půli vyhrává, jenže nikdo pak za těmi balony nešel. Tak jsem mu řekl, vyhraj to pro mě, já si pro balon dosprintuji.

A vyšlo to…

Vyšlo, hlavně ten první dotek s balonem (úsměv). Pak už jsem to měl na levačku, zavřel oči a střílel.

Gól jste mohl dát už při své první obrovské šanci. Proč to nevyšlo?

Protože jsem to zazdil. Když jsme inkasovali, šel jsem na plac, hned se dostal do trháku a postupoval na gólmana. Viděl jsem nalevo Ndefeho, ale měl jsem už v hlavě myšlenku, že vystřelím. Dopadlo to, jak to dopadlo. Giglimu jsem se pak omluvil.

Jak je pro vás náročné sehrát se s novým týmem?

Nejsme na sebe zvyklí, ale když se přizpůsobím, tak mi ani skok z druhé ligy do první nebude dělat problém. Tak těžké to není.

Na co by si letos mohl karvinský tým troufnout?

Na střed tabulky. Věřím, že jen o záchranu hrát nebudeme. Vidím naše hráče na každém tréninku, věřím, že jsme schopni pokousat každého.