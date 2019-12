Karviná – Kapitán karvinských fotbalistů Milan Rundić má za sebou vydařený duel proti favorizované Plzni, se kterou MFK doma remizoval a mohl i vyhrát. Nebýt gólu Krmenčíka.

Milan Rundić a spol. dosáhli na cenný bod proti Plzni. | Foto: Ivo Dudek

„Proletělo to tam na hranici ofsajdu dost rychle. On to bohužel snadno doklepl do brány. Nic. Jedeme dál,“ mávl rukou. I on mě pocit z dobře odvedené práce.