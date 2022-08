MOL Cup: Baník do Kroměříže, Opava ve Stovkách. Kdo čeká Karvinou, či Hlučín?

/FOTOGALERIE/ Posledních šest zástupců Moravskoslezského kraje zná své soupeře pro 2. kolo fotbalového MOL Cupu. Ostravský Baník pojede do Kroměříže, zajímavý souboj se odehraje ve Stovkách, kde Frýdek-Místek přivítá Opavu. Karviná se vydá do Bzence, Třinec do Kvítkovic a Hlučín se střetne s Líšní. Úředním termínem zápasů je středa 14. září, může se však měnit.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Utkání 4. kol první fotbalové ligy: Baník Ostrava - FK Teplice, 20. srpna 2022, Ostrava. (střed) Muhamed Tijani z Ostravy. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň