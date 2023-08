Nejen Slavia! Na přestupu Lingra do Feyenoordu vydělá i Karviná, půjde o miliony

Přesun Ondřeje Lingra ze Slavie Praha do Feyenoordu Rotterdam udělalo radost také vedení MFK Karviná. Slezský klub, ze kterého to poctivý šikula nakopl do světa velkého fotbalu, bude inkasovat procenta z přestupové částky.

Ondřej Lingr v dresu MFK Karviná se zdraví s fanoušky slezského klubu. | Foto: Ivo Dudek