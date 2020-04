Výkonnostní progres muže s číslem 1 na zádech je v posledních měsících znatelný. „Ve Vláďovi vidíme velkou perspektivu, proto jsme měli zájem o to, aby svoji nejbližší budoucnost spojil s námi. Věříme, že bude dál na sobě pracovat a makat,“ prohlásil sportovní ředitel MFK Karviná Lubomír Vlk.

V neděli 8. března si Neuman odbyl velkou ligovou premiéru, když nastoupil do duelu proti Příbrami. Svým výkonem přesvědčil, chytil několik dobrých šancí soupeře a nakonec se spolu se svými spoluhráči radoval z vítězství 2:0 a čistého konta. Že by mu tento zápas pomohl k novému kontraktu, si však nemyslí. „Byla to shoda okolností, protože o nové smlouvě jsme se s vedením klubu bavili už předtím. Jsem rád, že mi klub nabídl novou smlouvu,“ řekl skromně Neuman.

V zápase v pražském Ďolíčku proti Bohemians 1905 se zranil Petr Bolek, proto trenéři pro domácí duel ukázali právě na Neumana – a on nezklamal! „Jsem rád za to, jak to dopadlo. Super premiéra! Škoda, že se soutěž následně přerušila, asi bych chytal i derby v Opavě,“ dodal Vladimír Neuman.

Hlavní trenér MFK Karviná Juraj Jarábek vidí v mladém gólmanovi velký potenciál, což dokazuje denně v tréninku. O svých kvalitách přesvědčil i v zimní přípravě, především na soustředění v Turecku. „Osud tomu asi nakonec chtěl, že se na konci třetího jarního utkání zranil Péťa Bolek a Vláďa šel do brány v důležitém zápase proti Příbrami, který zvládl moc dobře. Je to talentovaný kluk, stále ještě na začátku dlouhé cesty. Ale musím ho hodnotit jen pozitivně,“ podotkl Jarábek.