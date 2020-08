Filip Twardzik se narodil 10. února 1993 v Třinci, ale dětství strávil v Německu, kde chytal jeho otec René. Ten se mimochodem mihl i v tehdejším, dnes už neexistujícím FC Karviná. Filip má dva bratry, staršího Daniela, dvojče Patrika a je bývalým mládežnickým reprezentantem.

„Jsme velmi rádi, že jsme Filipa nakonec získali. Měli jsme ho v hledáčku delší dobu. Domluvili jsme se na dvouleté smlouvě a věříme, že bude posilou,“ prohlásil sportovní ředitel MFK Karviná Lubomír Vlk.

Trasa Ružomberok – Karviná tak po půl roce opět ožívá. V zimě si totiž Slezané pod Čebraťom vyhlédli i Albánce Kristi Qoseho, který ihned přesvědčil o svých kvalitách. Levonohý Twardzik by jej mohl následovat. Na Slovensku měl výbornou sezonu.

„Zájem z Karviné mi přišel nejvážnější, volal mi samotný šéf klubu, sportovní ředitel i trenér. V konečném rozhodování to pro mě bylo jednodušší," podotkl Twardzik, který má ve fotbalovém životopise kromě Vítkovic a Ružomberoku i zajímavé zahraniční adresy jako Hertha Berlín, Celtic Glasgow či Bolton Wanderers.

Ve středu už zasáhl do přípravného utkání s polským Jastrzebie (2:0). „Nebylo to špatné. Prvních patnáct minut jsme zkoušeli hrát na tři stopery, ale soupeř nás tlačil. Pak jsme to vyměnili na čtyři vzadu a už to bylo lepší. Dokonce jsem se dostal ke střele, ale už mě tahaly nohy. Přijel jsem včera večer, ještě jsme měli trénink,“ vysvětloval Twardzik, který měl i jiné nabídky.

Jarábek ho „ukecal“

„Něco bylo z ciziny, něco z Čech. Zájem Karviné byl ale největší, obrovský. Doma jsem hrával ve druhé lize za Vítkovice, pak jsem měl přestoupit do Opavy, ale to neklaplo, takže jsem se dohodl s Ružomberokem. A teď jsem se vrátil,“ rekapituloval Twardzik své poslední období.

Do týmu si jej vyhlédl trenér Juraj Jarábek. „Filipa znám ze slovenské ligy, moc se mi líbí jeho způsob hry a věřím, že nám pomůže. Je to levák, navíc využitelný na stoperu i na levé straně obrany. Hodí se i do tříobráncového systému. Tyto atributy jsou pro nás důležité,“ charakterizoval konstruktivního fotbalistu kouč MFK.

Ačkoliv Twardzika lákali Poláci, dal přednost Karviné. „Byla tam i jedna nabídka od velmi ambiciózního polského týmu, který hraje Evropskou ligu. Ale karvinský trenér mi volal každý den. Chtěl mě tady, řekl mi proč. Pořád se zajímal, jak jsem na tom. Udělalo to na mě dojem,“ vysvětlil obránce důvody, proč nakonec odešel do Slezska.

Ve Vítkovicích hrával víc dopředu. Dal i nějaké góly. „Tam mě dávali i na středního záložníka, měl jsem i hlavičky po standardkách. V Ružomberoku jsem kopal penalty, nějaké góly jsem tak dal. Budu rád, když přijdou i v Karviné,“ usmál se.

Na pád Vítkovic, které z druhé ligy zahučely až do divize, se mu nedívá lehce. „Je to škoda, tehdy jsem tam byl asi rok. Narodila se mi dcera, vrátil jsem se do Čech, jinak bych chtěl v zahraničí zůstat. Začínal jsem od nuly, protože jsem byl kvůli zranění rok bez angažmá. Vítkovice mi určitě pomohly dostat se zase do hry, po zranění jsem začínal vlastně od nuly,“ vzpomíná Twardzik.

Co se mu tehdy přihodilo? „Když jsem vypověděl smlouvu s Boltonem, bylo to v období konce transferů, takže jsem musel čekat a šel jsem si proto s bráchou zahrát halový turnaj a jeden protihráč mi přejel kotník. Léčil jsem se čtyři měsíce. Do haly už nepůjdu, nebo ji aspoň pořádně omezím,“ dušuje se Filip Twardzik po této negativní zkušenosti.

A jak se mu jeví spoluhráči? „Některé znám ze Slovenska, s Kristim jsem hrál, Tavares byl v Trnavě,“ vypočítává. Příchod zkušeného Papadopulose by přivítal. „Je to gólový hráč, ukázal to už na tréninku i dnes v zápase. Odešel Ondra Lingr, takže Michal by byl dobrá náhrada,“ uvažuje.

Ostráka, který také hrával v Německu a pochází z našeho kraje, blíže nezná. „Vím, že byl v Německu, ale nevěděl jsem o něm. V zápase i v tréninku je velmi šikovný, umí souboje jeden na jednoho. Věřím, že s ještě nějakým posílením bychom o záchranu hrát nemuseli,“ věří Filip Twardzik.