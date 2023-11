/ROZHOVOR/ Byl jedním z těch, kteří mohli mít v derby speciální motivaci. Jaroslav Svozil strávil v ostravském Baníku čtyři roky, teď šel po dlouhé době poprvé proti němu. Stoper Karviné ale nadšený po utkání nebyl. Pochopitelně. Před tím, než došel na rozhovor, zamířil do šatny a nepublikovatelnými výrazy sám pro sebe nešetřil. „Musíme si to zhodnotit na videu,“ uvedl.

Atmosféra při derby Karviná - Baník Ostrava (5. listopadu 2023). | Video: David Hekele

Nevyšly vám vstupy do obou poločasů. V prvním měl Baník několik šancí, ale děkovat jste mohli brankáři Dominiku Holcovi, že?

Dominik nás podržel už poněkolikáté a ukázal svou kvalitu. Baník měl tři čtyři situace, ve kterých nás mohl potrestat gólem. My jsme taky něco měli, pak se nám to povedlo rozkouskovat a podržet balon. Něco jsme přečkali, šli jsme do vedení, pak jsme tam měli tuším dva tři centry, nějaké zablokované střely. Vedli jsme 1:0, chtěli jsme dobře vstoupit do druhého poločasu, ale to se nepovedlo.

Během deseti minut jste třikrát inkasovali. Z čeho to vyplynulo?

Nevím, asi z aktivity Baníku a naší pasivity. Jinak si to nedokážu vysvětlit. Nepodrželi jsme balon a byli jsme daleko od sebe. Moudřejší budeme, až uvidíme video a tam si to zhodnotíme. Ale každopádně tohle ten zápas rozhodlo a je šťastnější Baník.

Jak jste utkání osobně prožíval?

Já po tom zranění, co jsem měl, si užívám každý zápas a emoce mám proti každému soupeři. Rád vyhrávám a chtěl jsem vyhrát i dneska. A že to bylo proti Baníku? To na tom nic nemění.

Ani o kousek pikantnější to nebylo?

Tak bylo. Byl jsem tam necelé čtyři roky. Zápas doprovázelo krásné počasí, atmosféra, plný dům. Baníkovští fanoušci jsou nejlepší v republice a dneska to ukázali.

Zdroj: David Hekele

Nemáte dojem, že se vám hraje lépe venku?

Porazili jsme doma Liberec, Hradec… Jo, vyhráli jsme v Plzni, ale že bychom měli venku nějakou fazonu. Nevím jestli se to tak dá nazvat. Dneska jsme měli slabší desetiminutovku, ta rozhodla. Už se musíme připravit na další zápas, který nás čeká na Bohemce.

Baník ukázal svou kvalitu v ofenzivě, viďte?

Měli sérii, kdy góly nedávali, teď jim to tam napadalo za deset minut a ukázali kvalitu. Jsou v Baníku, kde musí být kvalitní hráči.