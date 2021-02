V pondělí, kdy se přestupové okno zaklaplo, přivedla například Mladá Boleslav bývalého reprezentanta Jiřího Skaláka z anglického Millwallu, na Moravě zase svou největší zimní posilu získal Zlín. Roman Potočný bude u ševců hostovat z Baníku do konce sezony.

„Seběhlo se to hrozně rychle. V neděli večer mi volal můj manažer a po něm i Zdeněk Grygera. Byl jsem rád za velký zájem,“ prohlásil devětadvacetiletý Potočný.

Živo bylo v Olomouci. Sigma podepsala hned tři nová jména. Právě ze Zlína získala mládežnického reprezentanta Patrika Slaměnu, ve kterém vidí potenciální náhradu za Davida Housku.

Okamžitou posilou by se měl stát slovenský reprezentant Jaroslav Mihalík, který bude na Hané hostovat z Cracovie Krakov. „V Olomouci by měl zabojovat o nominaci na EURO,“ řekl sportovní ředitel Sigmy Ladislav Minář.

Ten ulovil ještě jednu zajímavou rybku. Olomouci se upsal zatím na pět měsíců s opcí na další dvě sezony Jean Luc Assoubre. Osmadvacetiletý fotbalista z Pobřeží slonoviny prošel druholigovou španělskou Tarragonou, kyperskou i řeckou ligou.

„Dlouho nehrál, navíc se zranil. musí se dát nejdřív dohromady,“ upozornil Minář.

Své „last minutky“ mají i v Karviné. V Česku neznámý Vlasij Sinjavskij je estonským reprezentantem a z domova má s Tallinem tři tituly. V Karviné má zvednout ofenzivu. „Vlasij je rychlostní, tahový hráč. Vypadá velice dobře. Věřím, že nám na krajích hřiště pomůže,“ tvrdí sportovní manažer Lubomír Vlk. Obranu pak vyztužil Róbert Mazáň z Mladé Boleslavi.

Ostatní kluby z Moravy a Slezska posilovaly s předstihem.

Brnu má pomoct k záchraně zkušený stoper a odchovanec Luděk Pernica, jenž se vrátil na hostování z Plzně „Angažovat ho dávalo smysl vzhledem k historii i kvalitě hráče. Chtěli jsme zvýšit konkurenci uprostřed a tím jsme to vyřešili,“ prohlásil sportovní ředitel Brna Tomáš Požár, který pro klub získal i brankáře Martin Berkovec. Ten naposledy působil v Litvě, kde oslavil i mistrovský titul.

Opava zase vsadila na řadu hostování. Z Rumunska se vrátil starý známý útočník Tomáš Smola. Zajímavá jména dorazila z mužstev vedoucí trojky – Kulhánek (Sparta), Hellebrand (Slavia), Čvančara (Jablonec). Nejlépe ale zatím vypadá záložník Aleš Nešický z Liberce. Nastoupil do všech šesti zápasů (519 minut), zahrává většinu standardních situací, tvoří hru a už se dvakrát zapsal mezi střelce.

Ostravský Baník si z Karviné vytáhl obránce Gigliho Ndefeho, který se okamžitě zařadil do základní sestavy. „Věříme, že je to další zkvalitnění našeho kádru. Gigli může hrát na obou krajích obrany, dokáže alternovat i v záloze. Můžeme ho využít skutečně na několika postech, je to rychlostní typ,“ řekl na jeho adresu sportovní ředitel Alois Grussmann.

Nikoho naopak nepřivedlo Slovácko. „My jsme hlavně rádi, že nikdo neodešel,“ glosoval trenér Martin Svědík.

A kdo posílil nejlépe? Na to se báječně hodí tradiční klišé. To se ukáže až na konci ligy!

ZPRAVODAJOVÉ DENÍKU