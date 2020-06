Ondro, jednoduchý dotaz – co se s týmem o poločase stalo?

Sám nevím. Je to kruté, ale můžeme si za to sami. Ten druhý poločas, to byla z naší strany ostuda! Nechápu, co jsme tam vlastně dělali. Přitom v první půli jsme hráli dobře, takhle jsme se chtěli proti Spartě prezentovat.

Klíčové bylo brzké sparťanské vyrovnání na startu druhé půle?

To ano, i když nerozumím tomu, že nás může jeden gól tak zlomit. Oni pak dávali další a pěkné góly, trefovali šibenice, my jsme bránili laxně a usnadnili jim to. Neměli jsme je nechat tak střílet.

Zdroj: Ivo Dudek

Vaše branka byla také pěkná. Jak jste ji viděl?

Paradoxně jsem říkal Giglimu (Ndefemu), ať už mi tam dá konečně nějaký pořádný pas. Snažil jsem se ho rychle zpracovat a zakončit. Vyšlo to dobře, bohužel mě to tolik netěší, jelikož nakonec byl ten gól k ničemu.

Uvědomil jste si v tu chvíli, že jste se čtyřmi góly nejlepší střelec mužstva?

Ano, ale pořád jich není tolik, kolik bych chtěl, nebo kolik bychom potřebovali.

U toho gólu bylo vidět, že Sáček není typický obránce? Nebo jste to jen udělal tak perfektně, že na to nezareagoval.

Já myslím, že o mě Sáček věděl, ale já ho přeskočil a zakončil jsem to bez přípravy.

Mohl zápas ovlivnit neuznaný gól týmu už v první minutě?

Pokud by byl regulérní, tak samozřejmě mohl. Třeba bychom vedli 2:0 a měli větší klid, ale rozhodčí se u videa tak rozhodli.

Už ve středu vás čeká Slovácko. Vyhovuje vám tak rychlý sled zápasů?

Já si nestěžuji. Osobně jsem dobře připraven, i tým je, a je to lepší než trénovat. Bohužel se mě Slovácko týkat nebude, protože jsem dostal čtvrtou žlutou kartu a jsem vykartovaný. Budu klukům držet palce z hlediště.