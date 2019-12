Svým výkonem výrazně přispěl k bodovému zisku nyní už posledního týmu tabulky. „Od prvního poločasu se ale můžeme odrazit, ten jsme odehráli výborně a Plzeň k ničemu nepustili. Bod je odměna. Paradoxní je, že jsme teď poslední, ale na našem výkonu se dá stavět,“ shrnul Lingr své dojmy z duelu.

Bod s Plzní se vždy počítá. Nemrzí vás ale, že nejsou tři?

Jasně, že mrzí. Ale musíme to brát, jak to je. Je to určitě cenný bod. Jen škoda, že ten můj gól nebyl vítězný. Musíme však být pokorní a brát i tu remízu.

Druhá půle už neměla z vaší strany takové tempo. Proč?

Plzeň ukázala svou sílu. Přehrávala to přes strany, ale my jsme byli kompaktní, dobře jsme bránili, nepouštěli ji do šancí. Škoda toho faulu Hejdy v závěru. Šel bych sám na bránu a myslím, že bych to i proměnil (úsměv). Věřil jsem si.

Co změnil nový trenér Jarábek?

Asi je to tak, že nový trenér vždy znamená pro mužstvo nový impulz, ale abych pravdu řekl, na to jsme se neupínali. Prostě jsme začali sami od sebe. Začali jsme pořádně makat na trénincích a ten bod je odměna.

První půli jste odjezdili na výbornou…

Souhlasím. Od toho poločasu se musíme odpíchnout, ten byl opravdu vydařený.

Hlavně jste dali po 548 minutách gól. Vy jste však v první chvíli asi nevěděl, jestli to gól opravdu je, nebo ano?

Každá moje taková šance skáče desetkrát na brankové čáře. Opravdu jsem to pořádně neviděl, protože jsem zavrávoral. Naštěstí jsem do toho šel a placírkou to poslal na bránu. Odrazilo se to od tyčky. Konečně jsme dali gól a zrovna proti Plzni.