Branka to pro něj byla nestandardní. Naběhl si totiž na nepřímý volný kop a hlavičkou překonal gólmana Mandouse. „Měl jsem stát na půlce, ale nějak jsem si věřil, že mě ten míč trefí,“ popsal. „Byl to instinkt. Bukata i Čonka na půlce zůstali, moc Olomoučáků ve vápně také nebylo, tak jsem si řekl, proč to nezkusit. Vyšlo to,“ usmíval se.

Pohříchu to byl jediný úspěch karvinského týmu. „Prvních dvacet minut jsme hráli výborně, ale pak nastal problém. Měli jsme standardní situace, nic jsme z toho nedali a naopak Sigma nám z toho třikrát utekla do brejku. Z jednoho nás potrestali. Pak už jsme to měli těžké, do plných se blbě hraje,“ připustil.

Věřil, že pokud by dala první gól Karviná, vyhrála by. „Jsem si jist, že by to dopadlo jinak. Jenže když dostanete gól, tak je to na hov… Zklamaní jsme my, diváci. Chtěli jsme se s nimi loučit třemi body, zase to nevyšlo,“ kroutil hlavou nad domácí bilancí.

„Pořád to řešíme, asi je to i smůla, ale nechceme se na nic vymlouvat. Je to stoprocentně naše chyba. Musíme holt uhrát něco v Liberci. Doma jsme si ověřili, že se s nimi dá hrát, měli jsme na ně, i když mají výborný tým. Na výlet tam ale nejedeme, jedeme si pro body. Musíme,“ zakončil.