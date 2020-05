„Věříme si. Samozřejmě máme ke Spartě respekt, ale spíš věříme v naši sílu a náš styl hry,“ hlásí bojovně.

Pramení vaše sebevědomí z faktu, že Spartě to letos nejde?

Jí to sice nejde, ale hlavně to jde na jaře nám. Ještě jsme neprohráli a jsme plni optimismu. Půjdeme do zápasu s pokorou, ale zároveň vírou v naše schopnosti. Víme, co máme hrát a umíme to.

Jak velkým hendikepem budou chybějící diváci?

Velkým, protože jsou většinou naším dvanáctým hráčem na hřišti. Je to škoda, protože podobné zápasy jsou sváteční a hrají se hlavně pro lidi. Ti teď ale na stadionu nebudou.

Vyrovnáte se s tím?

Myslím, že ano. Už jsme si to vyzkoušeli v přípravných zápasech a naposledy i ve středu v Opavě.

Jak moc si na Spartu věříte vy? V kariéře už jste dal gól Plzni, ale Spartě ještě ne.

Bylo by příjemné se trefit, ale v konečném důsledku je jedno, kdo se trefí. Klidně ať si dá Sparta vlastní gól, jen když vyhrajeme.

S čím na Spartu chcete vyrukovat?

Budeme chtít navázat na to, kde jsme na jaře přestali. Důrazné napadání, vysoký presink. Soupeře doma chceme tlačit, ne čekat, s čím přijde on.

Vydržíte produkovat váš náročný styl hry i v tom nahuštěném termínovém kalendáři?

Se silami jsme na tom dobře. Ono těch zápasů do konce základní části stejně moc nezbývá. A hrát systémem středa – víkend je pro hráče lepší než místo toho trénovat. Máme široký kádr a měli bychom to zvládnout.

Nemá hrát sparťanský Kozák, bude to vaše výhoda?

My se až tak Spartou nezaobíráme. Soustředíme se na nás, co umíme my. Pokud zahrajeme to, co je nám vlastní, můžeme uspět.

Spartě se ale nestává tak často, že by neuspěla několikrát v řadě…

No jo, ale na to nemůžeme koukat. Už jsme si ověřili, že ji porazit umíme, když jsme vyhráli na Letné, tak proč to nezopakovat? (úsměv)