Trenér Karviné Juraj Jarábek po výbuchu v Teplicích (1:4) překopal rozestavení, místo jarní klasiky v podobě 4-3-3 odehrála Karviná derby na tři stopery v rozestavení 3-5-2 s rychlými obránci Ndefem a Čonkou na křídlech.

Neslo to své ovoce, domácí byli v utkání jasně lepší a Opava nepředvedla prakticky nic.

Hosté k derby nepřivezli zraněného Schaffartzika, jehož absence se ukázala být docela problémem. Drtivou většinu hrací doby byli pasivní a jen bránili.

Karvinští zahájili velmi dobře, hned v 5. minutě hlavičkoval Lingr, Fendrich bez problémů zasáhl. O minutu později se do centru Lingra krásně položil Janečka a tvrdou hlavičkou orazítkoval tyč. Pak si na trestný kop Ba Louay nabíhal Mangabeira, těsně nedosáhl na míč.

Opavané se postupem času oklepali z úvodního karvinského náporu a srovnali hru, nadále ale hrozili převážně domácí. Na pas od Ba Louay si nabíhal Ndefe, na poslední chvíli se vrátil Helešic a skluzem odvrátil míč na roh.

Pak zase centr Lingra před bránou odvrátil Hrabina, z následného rohu Ba Louay zavíral akci na zadní tyči opět aktivní Lingr a Fendrich skvěle zasáhl.

Po půlhodině hry centroval na bránu Zavadil, trefil břevno. Následně krotil gólman Bolek u tyče i nevydařenou střelu Součka.

Velkou šanci měl ve 40. minutě Smrž, který se dostal v malém vápně k míči po hlavičce Ndefeho, ale asi byl tak překvapen svou šancí, že hlavou balon ideálně nezasáhl.

Ve 47. minutě se pokoušel placírkou obstřelit obranu Ba Loua, hezký centr Smrže ale těsně nezužitkoval.

Po dalším závěru v opavské šestnáctce zakončoval Ndefe, utažená střela k přední tyči ale postrádala důraz, takže Fendrich si pro ni bez potíží došel.

Následovala hluchá pětadvacetiminutová pasáž o tom, jak by rozhodně neměl vypadat ligový fotbal.

Domácí byli nadále aktivnější, pořádná šance však dlouho nepřicházela na žádné straně, až v závěru střílel Ba Loua z dobré pozice, ale vedle. V 88. minutě pak Guba ve velké šanci zakončoval v pádu, ale Opavu opět podržel Fendrich.

Ohlasy trenérů

Juraj Jarábek (Karviná): „Nejen v tomto utkání jsme doplatili na koncovku. S Boleslaví jsme měli snad šest šancí, předtím i s Budějovicemi, ale prostě to nedotáhneme do konce, trápíme se tam, někdy nám nepřeje ani to pověstné štěstíčko. Hra je bojovná, hráči se snaží, dřou, ale nespadne nám tam nic ani při standardkách. Celá nadstavba se odvíjí ve strašném kalupu, teď už víme, že situace je vážná a už to skoro vypadá na baráž, které jsme se chtěli vyhnout.“

Radoslav Kováč (Opava): „Pro nás velice důležitý bod, za nulu jsem rád, ale na můj vkus tam měla Karviná strašně moc standardních situací, které Ba Loua kope fantasticky. Někdy jsme je i se štěstím ubránili, podržel nás i Vilda Fendrich. Vzadu to kluci zvládli velmi dobře. Nahoře jsme pořád moc zbrklí, spěcháme. Chce to více odvahy, někdy až naivně ztrácíme balon. Šancí jsme moc neměli, vlastně skoro žádnou. Příbram prohrála, tu máme teď doma a musíme využít výhodu domácího prostředí, musíme za každou cenu ten zápas uhrát. Věřím, že fanoušci už přijdou a pomůžou nám.“

MFK Karviná – SFC Opava 0:0

Rozhodčí: Královec – Nádvorník, Mokrusch. ŽK: Šindelář (K). Diváci: 210.

Karviná: Bolek – Santos, Šindelář, Rundić (87. Guba) – Ndefe, Smrž (70. Marek Hanousek), Mangabeira, Janečka (60. Qose), Čonka (70. Taiwo) – Ba Loua, Lingr. Trenér: Jarábek.