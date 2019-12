Ten oslavil v den zápasu 29. narozeniny, ideální dárek si ale nenadělil. Karvinští prohráli 0:3 a zaznamenali jedenáctou podzimní porážku. V kalendářním roce 2019 dokonce jubilejní dvacátou.

„Nehodnotí se mi to dobře, protože jsme zase prohráli. Přitom ještě poločas vyhlížel nadějně,“ povzdechl si.

V čem byl problém, že jste nezachytili nástup Liberce do druhé půle?

Velká škoda prvního gólu. Tam jsme nějak propadli a bylo to 1:0. Ani přesně nevím, kde se stala chyba. Libor Hrdlička skvěle chytil první střelu, ale my jsme pak už nepokryli dorážejícího hráče.

Asi se shodneme, že zlomovým momentem byl druhý gól soupeře po neodmávaném ofsajdu.

Tohle máme nacvičené. Podle mě to byl jasný ofsajd, bohužel pomezní nezvedl praporek a bylo to 2:0. Pak už jsme to měli těžké.

S jakými pokyny jste vlastně do zápasu nastupovali?

Celý týden jsme se připravovali na to, že budeme hrát ze zabezpečené obrany a na protiútoky. Z toho vyplynula i sestava, že jsem byl já a Ba Loua nahoře. Slušné náznaky jsme tam měli, ale nedotáhli nic do konce.

Nicméně jste uhráli bezbrankový poločas. Cítili jste naději?

Samozřejmě. První půli jsme zvládli, nepustili soupeře téměř k ničemu. V šatně jsme si říkali, že když udržíme nulu ještě několik minut, Liberec to bude čím dál víc otvírat, protože bude chtít vyhrát. Bohužel jsme inkasovali hned po příchodu z kabin.

Vy osobně jste v posledních dvou zápasech odehrál plný počet minut. Už jste na tom lépe?

Jo, zdravotně jsem se konečně dal dokupy. Cítím se dobře, radost z toho mi kalí jen ta porážka. Musíme celý ten nevydařený podzim hodit za hlavu a poctivě se nachystat na jaro.