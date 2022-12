Už nějakou dobu si fanoušci pokládají otázku, zda Plavšič setrvá, nebo zamíří zpět do hlavního města, aby jej Slavia ideálně prodala. Sešívaní, u nichž má Srb smlouvu do léta 2024, mají čas do začátku přestupního období, tedy do 8. ledna, kdy si ho mohou, lidově řečeno, stáhnout. Ve druhé polovině sezony ale nebudou hrát evropské poháry a lze předpokládat, že budou spíše kádr zužovat, než rozšiřovat. Navíc o hráče z hostování.

On sám po svém listopadovém galapředstavení proti Bohemians (4:1), kdy vstřelil gól, na další nahrál a bylo ho plné hřiště, vše nechával po konci podzimu. „Teď nemám žádné informace,“ říkal.

Od té chvíle ale nic. Přitom občas ve fotbalových kuloárech něco zaslechnete o Turecku, zájem by jistě mohl být i z Polska, či Německa, kde by jeho více než milionový plat, na němž se Baník podílí zhruba ze čtvrtiny, neměli problém převzít ani celky třeba druhé Bundesligy. Realita však – bohužel pro hráče – není tak jednoduchá. Naopak. Vše v minulém týdnu v rozhovoru pro Deník nastínil šéf sportovního úseku Baníku Luděk Mikloško.

„Požadavek na návrat Plavšiče neregistrujeme. Navíc mám dojem, že i kdyby si ho Slavia stáhla, tak to lze jen pro sebe, protože v této sezoně nemůže hrát v dalším klubu,“ prohlásil.

VIDEO: Spasíme vás všecky! Baníkovci v Pekelném vlaku a Spalovač mrtvol na Letné

JARO V EXOTICE?

Zdaleka ne každý si této věty všimne, je však velmi důležitá. Proč? Základním parametrem, od něhož se vše odvíjí, je totiž fakt, že Plavšič už v aktuální sezoně nastoupil za dva kluby. Slavii a Baník. Do třetího podle fotbalových řádů může přejít, ale nelze v něm v rámci probíhajícího ročníku hrát. Pokud by tedy v lednu přestoupil – třeba do zmíněného Turecka, či Německa – nastoupit by v soutěžním zápase mohl až od 1. července, kdy oficiálně začíná nová sezona. Ale… Má to háček.

Tohle pravidlo platí pro země, jejíž soutěže se řídí systémem známým i z Česka, kdy sezona začíná podzimem a končí další rok jarní částí. Jiné by to bylo v momentě, pokud by odešel do země, kde funguje opačný režim – od jara do podzimu – což znamená, že celá sezona se odehraje v rámci jednoho kalendářního roku.

„Klobouk dolů, tenhle příchod vyšel. Překvapil rychlou a snadnou adaptací a integrací v Ostravě i v klubu. Zásadní otázka je, jestli jen do léta, nebo s další perspektivou. To musí vědět vedení. Je to na zvážení,“ říká Verner Lička, bývalý trenér a manažer Baníku.

Jaké má tedy Plavšič možnosti? Států, které tuto variantu na světě umožňují, napočítal Deník celkem padesát čtyři. Vysoké číslo? Jen zdánlivě. Jde o celou Jižní Ameriku, USA, Kanadu, Čínu, Jižní Koreu, či Japonsko, ale také země jako Somálsko, Vietnam, Jemen, Jordánsko, Kambodžu, Myanmar, Srí Lanku, Tádžikistán, či Turkmenistán.

VIDEO: Zápas roku v Ostravě, Baník v. Celtic! Připomeňte si atmosféru a chorea

EVROPA MILION NEDÁ

Ani Evropa nenabízí moc možností, konkrétně dvanáct destinací (kompletní seznam v boxu), přičemž jen těžko předpokládat, že by naplňovaly hráčovy sportovní a finanční požadavky. „To je špatně, zde by určitě narazil, protože milion korun je asi čtyřicet tisíc euro a to mu ve Švédsku, Finsku, Norsku, ani třeba v Kazachstánu nedají. Tam se platy pohybují do pětadvaceti tisíc eur,“ líčí dlouholetý hráčský agent Zdeněk Nehoda.

Seznam zemí v systému jaro – podzim:

Evropa (12): Bělorusko, Estonsko, Faerské ostrovy, Finsko, Gruzie, Island, Irsko, Kazachstán, Litva, Lotyšsko, Švédsko, Norsko.

Amerika (16): Argentina, Ekvádor, Chile, Kanada, USA, Kolumbie, Kuba, Bolívie, Brazílie, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela, Panama, Curacao, Dominikánská republika.

Oceánie (2): Nový Zéland, Fidži.

Afrika (4): Gabon, Kapverdy, Malawi, Somálsko.

Asie (20): Čína, Japonsko, Jižní Korea, Malajsie, Singapur, Vietnam, Filipíny, Jemen, Jordánsko, Kambodža, Kyrgyzstán, Laos, Macao, Mosambik, Myanmar, Srí Lanka, Tádžikistán, Tchaj-wan, Turkmenistán, Uzbekistán.

„Je to velmi kvalitní hráč, který ve Spartě neměl čísla, ve Slavii nedostal šanci, v Ostravě obživl, ale myslím si, že do špičkových evropských klubů se těžko dostane. Já bych to viděl tak, že by mohl uspět v průměrných klubech v Holandsku, nebo Belgii. Tam by uplatnění a eventuálně i dobré peníze dostal. Ale až po sezoně,“ pokračuje manažer.

„Samozřejmě pokud jde o exotiku, tak v Koreji, nebo v Číně by mu dali ještě víc, možná i v Americe, ale o sportovní stránce mluvit nemohu. Neznám ji, nemám s tím zkušenosti,“ dodává Nehoda.

Zároveň ale připomíná, že ze Sparty šel zadarmo po konci smlouvy, což na jeho zajímavý kontrakt v Edenu mělo nemalý vliv. „Ve Spartě takové peníze neměl, snad poloviční, možná ani to ne. Přetáhnout ho od rivala byla i otázka prestiže,“ míní Nehoda.

Lička si myslí, že by ho Baník měl udržet. „A to nejen pro jaro. Pokud to ale Plavšič bude mít jen jako prezentaci vlastních výkonů k lepším přestupům, Baníku to nepomůže. Je otázkou, zda a za kolik je ochotný zůstat,“ podotýká.

„Já si myslím, že do zahraničí nepůjde, protože země, o kterých jsme hovořili, pro něj nejsou zajímavé. Slavia mu asi šanci nedá, protože buduje jiné mužstvo, takže nejlepší by pro všechny bylo, aby zůstal v Baníku. A po sezoně se uvidí, ale o tom jsem už mluvil,“ odhaduje Zdeněk Nehoda.

Aktuálně to podle informací Deníku na žádný Plavšičův přesun zpátky do Slavie, potažmo následně kamkoliv jinam, nevypadá. „Věříme, že se ho podaří udržet. Myslím, že i on je tady spokojený,“ podotkl před pár dny Luděk Mikloško.