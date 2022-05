OBMĚNA KÁDRU

Ať se mužstva Baníku ujme kdokoliv, je jasné, že musí přijít řez kádrem. Posily by měly dorazit zejména do zadních řad. V bráně se musí ohlížet po nové jedničce, Jan Laštůvka ve skoro čtyřiceti letech nebude chytat věčně. Podobné je to i s dalším veteránem Jiřím Fleišmanem na levé straně, který nemá konkurenci ani jasnou zastupitelnost. Tématem bude i pozice stopera, jelikož příchod Martina Chlumeckého se ukázal být omylem, Jakub Pokorný dost možná odejde a Jaroslav Svozil je dlouhodobě zraněný. Takto by tak Baníku zůstali jen David Lischka, Ladislav Takács (pokud by setrval) a Karel Pojezný, který je na hostování v Pardubicích. Kapitolou samou pro sebe jsou pak křídla, odkud je Baník na jaře pro defenzivu soupeřů takřka neškodný. Je také otázkou, co bude s útočníkem Ladislavem Almásim, případně také středopolařem Filipem Kaločem, o něž by mohl být znovu zájem.

Utkání 17. kola Fortuna ligy mezi FC Baník Ostrava - SK Dynamo České Budějovice. 5. prosince 2021 v Ostravě. Vpravo slaví gól na 2:0 Jiří Fleišman z Baníku.Zdroj: Deník/Lukáš Ston