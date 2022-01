Máme za sebou první trénink v Turecku. Byl to takový rozjezdový trénink, kluci za sebou mají jednak kondiční fázi a jednak dlouhou cestu. Ve středu jsme přiletěli pozdě večer, kluci šli pozdě spát, proto si ve čtvrtek ráno dali jen nějakou procházku a odpoledne trénink, který nebyl nijak extra náročný. Ale byl na přírodní trávě v příjemném počasí, kdyby nefoukalo, bylo by to takové teplé jarní klima. Je dobře že neprší, protože před naším příjezdem údajně pršelo několik dní. Předpověď ale říká, že po většinu našeho pobytu tady by mělo být fajn počasí. Tak snad.