MARTIN SVĚDÍK (47 let)

Názor Deníku: V anketě na webu Deníku měl jasně největší podporu. Trenér pověstný svou náročností vytáhl podceňované Slovácko do Evropy, zřejmě na strop jeho možností. Do Ostravy by se vrátil po sedmi a půl letech, tentokrát ale s licencí a mnohem zkušenější. V Baníku i hrál, má k němu vztah. Proti však může být několik faktorů. Je zvyklý o mnohém rozhodovat, majitele a sportovního ředitele potřebuje spíše jako parťáky do diskuse, než jako nařizující nadřízené. Do práce si nenechá moc mluvit. Navíc v Uherském Hradišti má smlouvu na další rok, měla by v ní ale být výstupní klauzule. Šel by do toho Baník?

Martin SvědíkZdroj: Deník