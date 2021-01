Hrát v půlce ledna soutěžní zápas, na to jsou zvyklí v Anglii nebo Španělsku, v Česku moc ne. Jak velká zima byla na Slovácku? „Zima byla, je, ještě pár dní bude, ale to nebyla příčina našeho neúspěchu. Když je člověk na hřišti a je zahřátý, tak to není problém,“ ujistil Papadopulos po utkání.

„V tomto směru mě zocelilo Rusko,“ zasmál se při vzpomínce na angažmá v Soči a Rostově.

Sněhové podmínky během utkání nevnímal. „Myslím, že to nevnímal nikdo. Na to, jaké teď v zemi panuje počasí, bylo hřiště připravené dobře a podmínky pro všechny stejné. Zápas rozhodly naše chyby, pokaždé je to o chybách,“ uznal Papadopulos.

Jaké konkrétně? „Dostali jsme dva góly ze standardek, samozřejmě také moje chyba, když jsem neproměnil penaltu. Mrzí nás to, protože jsme měli na to si odtud něco odvézt,“ smutnil karvinský útočník.

Penalta se pískala na začátku druhé půle i na opačné straně. A to po intervenci u videa, kdy rozhodčí viděli ruku Herce ve vápně. „Já to nezaregistroval vůbec, byl jsem vepředu. Ale všiml jsem si, že to nesignalizoval ani nikdo ze Slovácka. Bylo to překvapení i pro ně. Takový dáreček,“ vyjádřil se Papadopulos k odpískané penaltě, po které šlo Slovácko do vedení a to už nepustilo.