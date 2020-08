Mimochodem – v roce 2008 v Německu se mu to povedlo. V dresu Cottbusu, kde půl roku hostoval z Leverkusenu, dal celkem dva góly, jeden z nich pak právě Laštůvkovi, který tehdy působil v Bochumi.

„Vzpomínám si na to. To byl pěkně haluzácký gól,“ směje se Laštůvka při vzpomínce na kamarádovu trefu. „Bavili jsme se na to téma v létě v Praze, když jsme se tam potkali. To ještě nikdo z nás netušil, že si zahrajeme derby proti sobě,“ odtušil Michal Papadopulos.

Teď už to ví oba. „Michal byl vždycky dříč a dával fotbalu sto procent. Myslím, že Karviné má rozhodně co nabídnout, a pokud bude zdravý, mohl by být oživením celé ligy,“ míní na adresu bývalého parťáka Laštůvka.

Hecovali se před derby spolu? „Víte, že já na tyhle hecovačky nejsem, takže ne,“ usmál se „Lašty.“ A jak si aspoň na svého kamaráda věří? Vychytá ho? „To se uvidí. Ale já nejsem nepřející, klidně ať mi gól dá, hlavně když vyhrajeme,“ zůstává Laštůvka profesionálem.

Je však také karvinským patriotem a podobným srdcařem, jako je třeba v kádru MFK Marek Janečka. „Tak s Márou jsem se bavil, to ano. Svým pohledem na fotbal je mi blízký, máme podobné názory. A víte, že Karviné fandím, vyrůstal jsem tady, bydlím tu a přeju Karviné vše nejlepší. Ovšem mimo náš vzájemný zápas,“ usmál se Jan Laštůvka, který se vedle svých dočká nejspíš podpory i od karvinských fanoušků.

„Jen je škoda, že jich bude na stadionu tak málo. Fotbal se hraje hlavně pro ně a stávající situace je prostě špatná. Baníkovští fanoušci s námi jezdí na každý zápas, takže mě mrzí, že na stadionu nebudou, ale věřím, že i tak je budeme slyšet. Musíme to holt respektovat a věřit, že se pravidla pro fotbal budou rozvolňovat,“ zakončil Laštůvka.

A jak emotivní bude zápas proti Baníku pro Papadopulose? „Teď ještě emoce nepociťuji. Až se bude zápas blížit, bude to větší, protože Baník je klub, který mě vychoval do velkého fotbalu. Čekám specifický zápas, nicméně je jasné, že teď jsem hráč Karviné, takže se budu snažit podávat co nejlepší výkony za klub, kde působím. Baník chceme porazit,“ mluví Papadopulos v podobné rovině jako jeho kolega.