Cesta Pavla Vrby z Baníku do Baníku: tituly, Liga mistrů i rozporuplné konce

Osmnáct let. Doba, za kterou se dá hodně stihnout, hodně prožít. A bezesporu to platí o Pavlu Vrbovi. Úspěšný fotbalový trenér od roku 2004, kdy po mistrovské sezoně skončil v ostravském Baníku, prošel řadou angažmá, v nichž sbíral vavříny, uznání, ale občas nad jeho kroky fotbalová veřejnost kroutila hlavou. Nyní se vrací na Bazaly. Co ale za ty takřka dvě dekády má Vrba za sebou? Deník jeho kariéru zrekapituloval.