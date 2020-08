Ostravský rodák, který s fotbalem začínal v NH Ostrava a teprve poté přešel do Baníku, si ve své kariéře vyzkoušel dresy takových klubů, jako jsou Arsenal Londýn, Bayer Leverkusen, SC Heerenveen či FK Rostov na Donu. Posledních osm let strávil v Polsku, teď se vrací domů.

„V cizině jsem byl už přece jenom dlouho, posledních jedenáct let v kuse (celkem čtrnáct – pozn. red.), a už mě to prostě táhlo domů. Dokonce jsem uvažoval i o tom, že kariéru ukončím, ale během tří týdnů, kdy jsem měl volno, se mi to rozleželo v hlavě, navíc se ozvala Karviná, tak jsem si řekl, že to ještě zkusím,“ prozradil Deníku Papadopulos.

Prostředí i kabinu si osahal v posledních deseti dnech, kdy s mužstvem trénoval. V přípravném duelu proti Jastrzebie se dokonce prosadil střelecky. Vedení klubu i realizační tým nechali rozhodování na samotném hráči, ten se nakonec po týdnu rozhodl, že nabídku Karviné přijme a podepsal roční kontrakt.

„Jsme opravdu rádi, protože Michal je vynikající útočník, u soupeřů určitě bude mít určitě respekt. Navíc je to osobnost s obrovskými zkušenostmi ze zahraničí. Pomůže na hřišti i v kabině,“ pochvaloval si sportovní ředitel MFK Karviná Lubomír Vlk.

Papadopulos má v české lize 80 startů a 19 vstřelených gólů, zcela jistě to tedy dotáhne na stovku ligových zápasů. „Pokud vydrží zdraví. To je u mě alfa a omega všeho. I tak je pravděpodobné, že je to moje poslední sezona,“ míní Papadopulos, který v rámci české nejvyšší soutěže oblékne dres třetího klubu. S Baníkem Ostrava získal Český pohár, jednu sezonu pak strávil v Mladé Boleslavi, kde nastřílel 10 gólů.

V Polsku strávil, jak už bylo zmíněno, posledních osm let a kopal za Lubin, Gliwice a Kielce. S Gliwicemi se radoval v sezoně 2018/2019 ze zisku mistrovského titulu, ke kterému pomohl pěti trefami, s Kielcemi v poslední nedohrané sezoně sestoupil.

Je rád, že už mu odpadne cestování. „Rozhodla rodinná stránka. V Kielcích jsem měl ještě na rok platnou smlouvu, ale domluvili jsme se na jejím rozvázání. Chtěl jsem už být blízko domova a Karviná je od Ostravy kousíček,“ zakončil Michal Papadopulos.