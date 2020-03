Petře, v úvodu zápasu vás dvakrát ošetřovali. Co se stalo?

Kluci z Bohemky šli tvrdě za gólem a šli také do mě. Nejdříve mě trefili do hrudníku, to byl podle mě faul, ale jelo se dál. Podruhé jsem vykopl míč a někdo mi kolíkem trefil stehno. Tohle bylo nepříjemné, ale nebyla to žádná zákeřnost. Tu ránu na hrudník jsem rozdýchával víc, ale to je asi v tak důležitém zápase normální věc.

Nicméně si domů vezete bod. To zapadá do vašeho povedeného startu, je to tak?

Jeli jsme sem s tím, že si z Ďolíčku určitě chceme něco odvézt. Víme, že na to máme. Stejně to bylo spíš o soubojích než o šancích. Myslím, že jsme byli fotbalovější, ale na to se nehraje. Na větší šance to bylo 1:1, na pološance 2:2, asi jsme byli kombinačně lepší. Bod je dobrý, z Bohemky se těžko vozí. Už když jsem tady jezdil s Plzní, bylo to tak. Pro nás je to plusový bod do tabulky.

Čemu vděčíte za povedený začátek jara?

Povedené zimní přípravě. Do herních věcí jsem se připojil až na soustředění v Turecku, ale kluci říkali, že se poctivě makalo. Už v Turecku bylo patrné, že kvalitu máme. Akorát tomu chybělo štěstíčko nebo více umu vepředu. Nedávali jsme góly. Teď máme sedm bodů a jdeme si za dalšími.

Jaké jsou teď vyhlídky Karviné na záchranu ve FORTUNA:LIZE?

My jdeme postupně. Každý bod je dobrý pro mužstvo, pro jeho sebevědomí. Získáváme si nějakou herní tvář a podle mě můžeme být pro každého soupeře v lize hodně nepříjemní. To se potvrdilo i tady.