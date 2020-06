Slezané naposledy prohráli na Slovácku 0:2. „Odehráli jsme šílený první poločas, ve kterém z naší strany nebylo nic. Po tom sparťanském vylágoši (1:4) jsme se chtěli sebrat, jeli na Slovácko s určitou taktikou postavenou na neinkasovaném gólu a hned na startu vyrobíme takovou koninu,“ kroutil hlavou nad faulem, po kterém otevřel Havlík skóre z přímého kopu.

Karvinští pak ještě inkasovali před odchodem do šaten z pofiderní penalty. „K té se snad ani nebudu vyjadřovat,“ mávl rukou Bolek. „Ale bylo prakticky po zápase,“ dodal. Ve zbytku utkání už nestihli Karvinští s výsledkem udělat nic. „Herně jsme se zlepšili, ale pomalu jsme nevystřelili na bránu. Nehráli jsme fotbal jako v prvních kolech před pauzou,“ uznal.

A právě k takovému fotbalu je nyní zapotřebí se vrátit. „Musíme proti Budějovicím jednoznačně bodovat, jinak to bude špatné. Uvědomujeme si, že spodek tabulky nebude ztrácet věčně, body potřebujeme jako sůl. Doufám, že si to každý hráč v kabině uvědomuje a půjde do toho s maximální vervou. Každý musí začít sám u sebe s tím, co může udělat pro tým. V posledních zápasech to nebylo ideální,“ zdvihá varovný prst.

Ani Budějovicím koronavirová přestávka zrovna neprospěla. „Byli rozjetí, měli sérii, ale i tak si vedou slušně. Porazit je můžeme jen tak, že každý z nás pojede na krev,“ nabízí recept na úspěch.

Výhodu v našlapaném programu vidí alespoň v tom, že se člověk zbytečně nepatlá v nevydařeném utkání. „Prohraje se a za tři dny se hraje znovu. To hodíte za hlavu, byť samozřejmě chyby si na videu ukážeme,“ přibližuje Bolek.

Podle něj by na mančaft nemělo dolehnout, že proti Spartě a Slovácku inkasoval hned šest gólů. „Předtím jsme dlouho drželi nulu, teď jsme ve dvou zápasech inkasovali šestkrát. Obranu máme ale zkušenou, určitě se z toho nesesypeme,“ míní.