Na tento zápas bude chtít co nejrychleji zapomenout i brankářská jednička týmu Petr Bolek. nebýt jeho, odvezla by si Karviná i větší příděl, na druhé straně druhý gól Teplic jde za ním a za jeho chybou. „Teplicím jsme góly doslova darovali po našich chybách,“ kroutil hlavou Bolek po zpackaném zápase.

Byl to v Teplicích výbuch defenzivy? Udělali jste spoustu chyb a soupeř nemohl netrestat…

Vůbec jsme to nezvládli! Za stavu 1:2 jsme to otevřeli, chtěli jsme získat aspoň bod a dost jsme riskovali.

Zažil jste v kariéře utkání, ve kterém byste inkasovali tak laciné góly?

Momentálně nevím, nevybavuji si to. Každopádně takové chyby se stávají. Spíš je smutné to, jakým způsobem jsme domácím nabídli druhý, třetí i čtvrtý gól. Byly to totálně nesmyslné chyby!

Před druhým gólem jste vyběhl hluboko do pole, ale špatně odhlavičkoval míč, respektive jste ho nabídl přesně na nohu Žitnému…

No jo, míč mi sjel po mokré hlavě – neodhadl jsem to. Byla to velká chyba, kterou domácí potrestali.

Jaký moment zápasu považujte za rozhodující?

Pro mě jednoznačně ten, kdy jsme nedotlačili do sítě míč z velkého závaru, během kterého jsme snad čtyřikrát zakončovali. Dávid Guba pak trefil břevno. To nás zlomilo, místo stavu 2:2 to pořád bylo 2:1 a domácí pak dali třetí gól. Tady se lámal chleba.

Situace v tabulce se pro vás zhoršila. Jak důležitý bude z tohoto pohledu duel v Opavě?

Jednoznačně klíčový! Sledujeme výsledky Opavy a Příbrami, takže v úterý doma musíme vyhrát.