Celý tým se nadále připravuje individuálně. Jak to vlastně probíhá?

Snažíme se klukům běhy i silová cvičení obměňovat, aby je to bavilo. Důležité také je zachování týdenního mikrocyklu, který se nastavil od ledna. Běhy absolvují doma na pásu nebo klasicky venku. Osobně preferuji klasický běh venku, který nelze ničím nahradit.

Říkáte: Aby je to bavilo. Tak tedy – baví je to?

Co si budeme povídat, jsou to fotbalisté a radši běhají s míčem (úsměv). Ten teď u nohou nemají a nahrazují si to nějakými žongly a podobně. Není to ono, to je jasné…

Mají i nějaké volno, kdy nemusí plnit plán?

Individuální plán, který si díky sporttesterům kontrolujeme, hráči plní od pondělí do pátku. Znamená to tedy, že víkend mají volný.

Může tato pauza nějakým způsobem ovlivnit jejich připravenost?

Z fyzického hlediska si myslím, že ne. Fyzičku kluci mají a udržujeme jí, aby nešla dolů. Ale všem chybí míč, hřiště a kolektiv – to je jasná věc. Bohužel individuální příprava není úplně ono, protože jsou zvyklí na trénování pospolu.

Myslíte si, že bude FORTUNA:LIGA pokračovat?

Nikdo neví, co bude. Můj názor je ovšem takový, že se začne. Proto hráče udržujeme v zatížení. Doufám, že za dva až tři týdny by se mohlo začít trénovat aspoň po skupinkách. Věřme, že liga bude pokračovat a nějakým způsobem se dohraje.

Jak jste na tom vy, také běháte a udržujete se?

Jsem zastáncem toho, že bych si měl věci, které hráčům naordinuji spolu s kolegy, sám vyzkoušet. Takže poctivě každý den běhám, zpravidla ráno. Trasu se snažím obměňovat a dávám si pozor, ať nezamířím do Polska. Musím říct, že mně jako kondičnímu trenérovi balon nechybí. Naopak, když ho mám, tak mi překáží (smích).