„Jsme šťastní. Odmakali jsme to, dobře jsme bránili v bloku. Čekali jsme na svou šanci a tu využili. Plzeň měla ve druhém poločase nějaké možnosti na vyrovnání, ty jsme ale přečkali. Věděli jsme, že nejsou v optimální formě. Pořád ale u nás patří k top třem týmům, za tu výhru jsme rádi,“ hlásil Michal Papadopulos.

„Kluky musím pochválit. Chtěli jsme odčinit poslední prohru se Zlínem a vyšlo nám to. Fotbal je krásný v tom, že jsou překvapivé výsledky. Pokud vím, tak Plzeň doma naposledy ztratila body před rokem s Teplicemi. Každá série jednou končí a mě těší, že jsme ji ukončili my,“ radoval se trenér Karviné Juraj Jarábek.

Slezané hráli do začátku disciplinovaně a nepouštěli domácí do tlaku, navíc v závěru prvního poločasu sami udeřili, když zužitkovali standardní situaci. Na rohový kop Bartošáka si naskočil Papadopulos a míč nasměroval hlavou přesně na zadní tyč. Zkušený útočník ukončil střelecký půst Slezanů, který trval 236 minut.

Po přestávce se snažili domácí vyrovnat. Blízko k tomu měl v 55. minutě střídající Beauguel, proti však bylo břevno. Karviná nadále poctivě pracovala směrem dozadu, navíc vyrážela do nebezpečných brejků. Žádný nadějný sice neproměnila v pojišťovací gól, sama si ale vyrovnávací dát nenechala a to bylo nejdůležitější.

„Je to pro mě velké zklamání. Nejsme klidní ve finální fázi, kde se rozhodují zápasy. Třikrát nastřelíme v nadějné situaci sami sebe. Podstatné je, abychom se z toho, do čeho jsme se dostali, zase co nejdřív vyhrabali, odrazili se k lepším výkonům, ale hlavně lepším výsledkům,“ prohlásil smutný kouč Plzně Adrián Guľa.

On i jeho svěřenci se vzpamatovávají ze šoku. Do utkání s Karvinou táhli doma v lize sérii jedenácti výher v řadě. Body ztratili na vlastním hřišti naposledy 15. prosince 2019 s Teplicemi, když remizovali 1:1. Poslední porážka přišla 27. října 2019, to Plzeň podlehla Slavii 0:1. Teď zaskočili Viktorku v jejich panství bojovníci z Karviné.

Viktoria Plzeň – MFK Karviná 0:1 (0:1)

Branka: 38. Papadopulos. Rozhodčí: Hocek – Melichar, Vlček. ŽK: Bucha - Guba. Bez diváků.

Plzeň: Hruška – Řezník (46. Beauguel), Hejda, Pernica, Limberský – Bucha, Kalvach (89. Hořava), Čermák (89. Káčer) – Kopic (31. Ba Loua), Kovařík (75. Alvir) – Ondrášek. Trenér: Guľa.

Karviná: Bolek – Santos, Dramé, Šindelář, Ndefe – Mangabeira – Herc (65. Janečka), Ostrák (77. Smrž), Qose (83. Čmelík), Bartošák (77. Guba) – Papadopulos (65. Haša). Trenér: Jarábek.