„Budeme se muset zlepšit v defenzivní práci. Viktorka je výborná v kombinaci a nemá ráda hru do plných. Trenér Guľa vyznává strojové tempo hry se silným středem. Budeme chtít hrát fotbal, ale také se poctivě vracet do svých pozic a počkat si na příležitost,“ řekl pro klubový web trenér Karviné Juraj Jarábek.

Plzni se nedaří, v předešlých dvou utkáních získala jediný bod. Čekání na gól se prodloužilo už na 225 minut. Jenže Karviná je na tom podobně. Branku nevstřelila 198 minut. „Viktorka odehrála ve Zlíně i Českých Budějovicích dobré zápasy. Měla v nich plno standardních situací a šancí, ale hráči nedávají góly. Kéž by jim to vydrželo. Ovšem pozor, ve zmíněných zápasech se představila Plzeň venku, to je obrovský rozdíl,“ zdůraznil Jarábek.

Po porážkách se Zlínem (0:2) a v Olomouci (0:3) se u Karviné dají očekávat změny v sestavě. „Musíme k nim sáhnout. Po dobrých zápasech jsme dostali dvě facky, zvlášť ta druhá byla ledová. V deváté minutě domácího zápasu se Zlínem se nám koncept hry totálně rozpadl, když jsme prohrávali 0:2. Něco takového by se nám nemělo stávat, a už vůbec ne doma. Takže máme co napravovat,“ dodal Juraj Jarábek.