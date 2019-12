Karviná – Fotbalisté Karviné vyrazili včera na dlouhou cestu do Liberce. Pro body, které by v karvinské situaci byly zlaté.

Karvinští fotbalisté (na snímku Ondřej Lingr) zakončí podzim v první lize v Liberci. | Foto: Ivo Dudek

Na stadionu U Nisy sehrají s domácím Slovanem letošní prvoligovou derniéru. „Věříme, že na jubilejní desátý pokus nám to už vyjde,“ připomněl nový trenér Karviné Juraj Jarábek, že jeho svěřenci jsou bez výhry už devět zápasů. On sám ale ze tří utkání ve dvou bodoval (Plzeň i Olomouc 1:1 doma). „Nakonec – i ten bod z Liberce by byl skvělý,“ uznal skromněji.