I kdyby nebyla v regionu uvolněna opatření proti šíření koronaviru s ohledem na ohnisko nákazy v Dole Darkov, mohli by fotbalisté a realizační tým MFK dostat výjimku a pořádat domácí zápasy i cestovat na ty venkovní.

„Je to akceptovatelné riziko, pokud by se jednalo jen o hráče a realizační tým, tedy třicet čtyřicet lidí,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Na Karvinsku nebude nadále možné pořádat akce pro více než 100 lidí, už ve středu ale zajíždí Karviná do Opavy a v neděli má hostit pražskou Spartu.

O víkendu proběhlo na Dole Darkov plošné testování, které odhalilo 212 případů onemocnění Covid-19. Prozatím. Koenčné výsledky budou známy později.