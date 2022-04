Domácí hráči začali aktivně, ale vytěžili z toho jen tři rohové kopy v rozpětí úvodních deseti minut. Hned při tom prvním zkoušel Gebre Selassie zakončit patičkou, ale brankáře Bajzu nenachytal. Zato první útok hostů skončil gólem. Po Mikušově centru hlavičkoval Ndiaye a belgický brankář Vliegen hned věděl, že ve svém druhém ligovém zápase už čisté konto neudrží.

V závěru první půlhodiny mohl liberecké čekání na gól ukončit Koscelník, ale Bajza jeho tvrdou střelu z hranice šestnáctky vyrazil. V 31. minutě Mikuš v šestnáctce zbytečně pomohl na zem Ghalimu a Rabušic z penalty "panenkovským“ dloubákem vyrovnal. Pro nejlepšího střelce domácích to byl šestý ligový gól v sezoně. Jeden z nich vstřelil i při podzimní výhře v Karviné 2:1.

Úvod druhého poločasu patřil jednoznačně Liberci. Nejprve Ghaliho tečovaná střela olízla tyč z vnější strany a vzápětí Koscelník zblízka trefil jen břevno. V 63. minutě už to slovenský záložník provedl dokonale. Zpracoval si hlavou centrovaný míč, levačkou namířil přesně k tyči a dal první gól po téměř dvouleté pauze.

Vyrovnat mohl Šehič, ale sám před brankou poslal míč vedle. Na druhé straně se brankář Bajza znovu vytáhl při dvou střelách Višinského. Hosté v závěru hráli vabank a mohli prohrát ještě větším rozdílem. V nastaveném čase šel Matoušek z poloviny hřiště sám na brankáře, ale ten jeho kličku vystihl. Liberec tak Karvinou porazil stejným výsledkem jako na podzim a uchoval si ještě naději na proniknutí do skupiny o titul.

Hlasy po utkání:

Luboš Kozel (trenér Liberce): Definitivně jsme se zachránili a to byl hlavní cíl, když jsem přicházel. Pro nás bylo důležité, že jsme si to uhráli sami. Se skupinou o titul jsem zatím nepočítal, hrajeme na Slovácku, to je těžký soupeř. Měli jsme dnes problémy, vypadli nám čtyři hráči kvůli horečkám. Poslední zápasy nám nevycházely hlavně střelecky. Dostali jsme laciný gól, ale mužstvo zareagovalo dobře, kombinačně jsme se tam dostávali a gól jsme dali, i když z penalty. Konec první půle se mi v defenzivě nelíbil, ale soupeř nás neztrestal. Začátek druhé půle byl rozhodující. Za gólem jsme šli, mohli jsme jich dát i víc, ale nakonec jsme to silou vůle ubránili.

Bohumil Páník (trenér Karviné): V Liberci se hraje vždycky těžko. Měli jsme určité fáze, kdy jsme se dokázali soupeři vyrovnat a mohli ho i přehrát, ale i fáze, kdy jsme vypadli ze hry a byli jsme pod tlakem. Udělali jsme dvě velké chyby v defenzivě. Při penaltě tam hráč zbytečně sáhne. Při druhém gólu máme tři hráče u míče, jeden je od něj dva tři kroky, tak musí reagovat, ale domácí nám to tam dokopnou. Ale byly i chyby v ofenzivě, za stavu 2:1 měl Šehič tutovku.To, že Pardubice vyhrály, je další komplikace, ta vzdálenost je větší. Ale teď je máme doma, může to být o sedm bodů a ve skupině o udržení jsou jakékoli výsledky možné.

Slovan Liberec - MFK Karviná 2:1 (1:1)

Branky: 32. Rabušic z pen., 60. Koscelník - 12. Ndiaye. Rozhodčí: Petřík - Leška, Vyhnanovský. ŽK: Ghali, Gebre Selassie, Havelka - Svoboda. Diváci: 1521.

Liberec: Vliegen - Gebre Selassie, Purzitidis, Mikula - Koscelník, Tiéhi, Frýdek (80. Stoch), Havelka (80. Michal), Ghali (63. Hilál) - Rondič (72. Matoušek), Rabušic (63. Višinský). Trenér: Kozel.

Karviná: Bajza - Mikuš, Dramé, Buchta, Šehič - Zorvan (83. Chvěja), Ndiaye (72. Túlio), Qose (66. Sinjavskij), Jursa, Bartošák (83. Holík) - Papadopulos (66. Svoboda). Trenér: Páník.