Pouhé dva starty chybí sedmatřicetiletému bojovníkovi s dvojími plícemi k tomu, aby dosáhl mety stovky startů v nejvyšší české soutěži. A to za jeden klub – MFK Karviná.

„Jsem tady moc spokojený a nemám důvod ke změně. Cítím se fit a fajn po všech stránkách. Jsem moc rád, že mohu v klubu pokračovat a těším se na další starty ve FORTUNA:LIZE,“ podotkl Janečka, který si ze všeho nejvíc přeje klidnější sezonu, než byla ta poslední.

„Bude to zajímavé, už jen proto, že se soutěž na rok rozšířila na osmnáct týmů a poslední tři padají do druhé ligy přímo. Bylo by fajn se po letech vyhnout bojům o záchranu, i když je mi jasné, že nás zase každý bude tipovat na pozice někde dole. Ale uvidíme,“ dodal Marek Janečka.

Setrvání slovenského defenzivního univerzála si přáli fanoušci i samotné vedení klubu. „Marek je s Karvinou spjatý. Jsme rádi, že zůstává. Jde už o posledního člena základní sestavy z postupové sezony před pěti lety (Jan Moravec odešel před pár dny). Věřím, že mladým klukům a celému týmu pomůže na hřišti i v kabině,“ prohlásil sportovní ředitel MFK Karviná Lubomír Vlk.

V 98 prvoligových utkáních vstřelil Marek Janečka za Karvinou zatím 6 gólů.