Každopádně bude bitva s adeptem na titul pro místní klub fotbalovým svátkem. Ví o tom i domácí odchovanec Ondřej Lingr.

„Chtěli bychom proti Plzni konečně uspět. Už jsme proti ní doma sehráli slušné zápasy, kdy jsme určitě nebyli horším týmem, jenže všechny byly bez bodového efektu. Doufám, že se to změní,“ řekl před nedělí Lingr, který si, podobně jako jeho spoluhráči, musí zvykat na nového trenéra.

Dosavadního kouče Františka Straku totiž během reprezentační přestávky nahradil Juraj Jarábek. Jaký je? „Několik kluků z kabiny ho zná ze svého předchozího angažmá na Slovensku. Je trochu přísný, umí si vydobýt respekt,“ poznal už Lingr.

Nový trenér bude tak jako tak představovat pro hráčskou kabinu nový impulz. „Ten se dostaví vždy po výměně trenéra. Čímž ale nechci říct, že by pan Straka byl špatný trenér. To vůbec ne,“ uznal Lingr.

Ostatně – v reprezentační pauze si hráči ke svým výkonům také řekli své. „Víme, že to nebylo ono. Série porážek je dlouhá (aktuálně pět v řadě), série bez gólu také (aktuálně 533 minut), ale trenér za nás ty branky střílet nemůže, to je fakt,“ řekl mládežnický reprezentant.

Po Strakově odchodu se na sociálních sítích spustila ohromná vlna fanouškovské nevole. Část lidí dokonce vyhlašovala bojkot nedělního utkání. Co na to říká Lingr a spol.? „To jde asi mimo nás. Je to nepříjemné, ale my hráči s tím nic neuděláme. Můžeme fanouškům akorát slíbit, že uděláme vše pro to, abychom už konečně doma vyhráli,“ dodal.

Trenér Straka sázel na nulu vzadu, co trenér Jarábek? „Jistě, ta nula vzadu je důležitá a plán pro utkání s Plzní s ní počítá. Hlavně bychom ale chtěli prolomit to dlouhé čekání na gól. Ta repre pauza nám v mnoha směrech pomohla, vyčistili jsme hlavy a do utkání půjdeme pořádně namotivovaní,“ slíbil Lingr.

Každopádně tak dlouhé čekání na body, výhru i gól Lingr nepamatuje. „Podobnou sérii jsem v kariéře nezažil,“ uznal závěrem.