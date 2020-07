Vedení fotbalového klubu MFK Karviná už dále nepočítá se službami dvou hráčů. Odcházejí Martin Bukata a Vukadin Vukadinović.

Vukadin Vukadinović (vlevo) v Karviné gól nedal a končí. | Foto: Ivo Dudek

Oba se příliš neprosadili, slovenský záložník Martin Bukata působil v Karviné rok a půl, zasáhl do čtyřiatřiceti utkání ve FORTUNA:LIZE a vstřelil v nich jediný gól. Srbský forvard Vukadin Vukadinović může na svá lepší období v kariéře jen vzpomínat. Do Karviné přišel minulý rok v létě, ale i vinou zranění zasáhl jen do dvaadvaceti utkání, v nichž gól nedal.