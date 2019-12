Začali přitom aktivně, podobně jako posledně s Plzní. Aktivním napadáním si vynutili převahu, jenže sami se brzdili nepřesnými přihrávkami či nekvalitním zpracováním míče.

Gólovky však měli. Hned ve druhé minutě po signálu z rohového kopu, kdy Ba Loua patičkou přiklepl balon Rundićovi. Jeho střela skončila těsně vedle.

Komplikací pro domácí bylo brzké odstoupení Dreksy, jehož nahradil Bukata a zkušený Janečka se tak stáhl na post stopera.

Sigma nepůsobila nijak zalezle a s míčem si rozuměla více. Aktivnější byli ale přece jen domácí. Ve 27. minutě si vypracovali největší šanci. Smrž nejprve z úhlu nastřelil brankáře Mandouse, k balonu se pak dostal Petráň, z malého vápna ale nepropálil obranu Hanáků a byl z toho jen roh. Po něm střílel pohotově, ovšem nepřesně znovu Smrž.

Olomoučtí měli velkou šanci po kiksu Bukaty, který hasil hluboko v poli odkopem Pastornický a Sladký mu okamžitě zkoušel vrátit balon do prázdné brány snad z pětačtyřiceti metrů. Karvinští se ubránili.

Po půlhodině hry to už neplatilo. Po vlastní standardce ztratili Karvinští míč a Sigma z brejku trestala. Trefil se González.

Pak si dal málem vlastní gól Vepřek, když hlavičkoval v záklonu za Mandouse, ten ale míč před čárou stačil doběhnout.

Karviná se zaslouženého srovnání dočkala v 73. minutě, kdy Ba Loua nacentroval do vápna, míč si našel Lingr a srovnal na 1:1.

Sigma přispěchala okamžitě s odpovědí, Plšek ale jen nastřelil vyběhnuvšího Pastornického!

Domácí se snažili o rozhodující gól, ten ale nepřišel. Olomouc naopak v poslední minutě nastavení měla šanci, kdy se na hranici vápna zjevil Zmrzlý, ale v koncovce zamrzl a poslal balon vedle.

„Škoda výsledku, chtěli jsme se rozloučit vítězstvím, které se nám doma na podzim nepodařilo uhrát. Jsem tu ale třetí zápas a aspoň vidím, na čem jsme a kde nás tlačí bota,“ uznal trenér Karviné Juraj Jarábek.

Jeho svěřenci se na utkání pečlivě připravovali. Dávali si pozor na kontry Olomouce, které má soupeř velmi dobře propracované. „Bohužel nám tam asi třikrát nebezpečně utekli a byl to i případ prvního gólu. Po našem rohu přišel brejk, který jsme nepřerušili, a následně z toho byl gól. To by se nám nemělo stávat. Fotbal je ale o chybách. Je vidět, že nám schází kvalita v zakončení. Konkurenci by zvýšily příchody kvalitních hráčů do útoku,“ mínil po zápase Jarábek.

Jeho protějšek, olomoucký Radoslav Látal hodnotil duel takto: „Viděli jsme hodně bojovné utkání, spoustu standardních situací, faulů. Škoda nepokropeného hřiště, hra by měla větší spád. Po dobré první půli jsme v té druhé zbytečně couvli, nebyli tak nebezpeční a Karviná nás množstvím standardek zatlačila. Po jedné dala gól. Brejky nám ve druhé části už tolik nevycházely. Nemáme teď klasického hroťáka a bojujeme s tím. Dost míčů jsme i poztráceli ve středu hřiště. Navíc nás mrzí, že jsme přišli o vykartované Beneše a Housku.“

MFK Karviná – Sigma Olomouc 1:1 (0:1)

Branky: 73. Lingr – 32. González. Rozhodčí: Pechanec – Šimáček, Ratajová. ŽK: Bukata, Smrž – Vepřek, Houska, Beneš. Diváci: 2487.

Karviná: Pastornický – Krivák (56. Hanousek), Dreksa (10. Bukata), Rundić, Čonka – Smrž, Janečka – Ba Loua, Vukadinović, Lingr – Petráň (71. Petkov). Trenér: Jarábek.