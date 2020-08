V klubu ze „Záhoria“ strávil tři roky a měl vynikající statistiky. V první sezoně dal 15 gólů, ve druhé 16, ve třetí 14.

Karvinské mužstvo střelce potřebuje. Můžete jím být vy?

Tak, zatím jsme to moc neprokázal, i když do nějakých šancí jsem se dostal, ale dlouho jsem nehrál kvůli koronavirové pauze. Fyzicky se cítím dobře, ale dostávám se do toho postupně. Každému chybí větší herní vytížení.

Po koronapauze jste už ve Skalici také nehrál?

Ne. V klubu mi řekli, že už se mnou nepočítají, protože museli snížit rozpočet. Kluci pak ještě měsíc hráli skupinu o postup, trénovali, ale já seděl měsíc doma. I když jsem chtěl hrát i zadarmo, protože jsem se chtěl nějak udržovat, Skalica mi to nedovolila.

Je hodně těžké dostat se po takové době zase do tempa?

Je. Zápas je něco úplně jiného, i když se říká, že jak trénuješ, tak hraješ. Jenže já to vnímám jinak. Je to hodně odlišné.

Jak vnímáte tvorbu karvinského kádru?

Pořád jsou tady zkušení fotbalisté, přicházejí noví hráči. V tom nevidím žádný problém, je to tak všude. Kolektiv je v Karviné super, cítím se tady velmi dobře a věřím, že v lize budeme podávat kvalitní výkony.

Trenér Jarábek říkal, že to pro vás bude možná jedna z posledních šancí, jak se v české lize chytit…

Má pravdu, je mi sedmadvacet, za rok mě už nikdo nemusí chtít. I když ještě nemám nic oficiálně podepsané, chtěl bych trenérovi poděkovat, že mi věří a dává šanci čuchnout k první lize. Je to oproti Slovensku obrovský skok, co se týče zázemí, regenerace. Po těch třech letech ve Skalici je to pro mě zase nová věc (úsměv).

Je na Karviné znát, že má problémy v útočné fázi?

V lize bylo vidět, že jim tam chyběl typický zakončovatel, protože šancí, které neproměnili, bylo až za hranou. Vnímám to tak, že budu chtít Karviné v lize s tímhle pomoct, jsem tady od toho, abych dával góly.