ZNÁMKOVÁNÍ BANÍKU: Obrana takřka na propadák, hru oživil jen "Kuzma". Co říkáte?

Zároveň se povedeným začátkem naladit na těžký podzim, kdy Baník pojede k zápasům na Spartu, do Liberce, Plzně, či na Slavii. Realita je ale o poznání horší. A vedle minimálního počtu bodů až na výjimky matné výkony, nízké nasazení, šílené chyby v defenzivě. Vše špatně!

Ze všeho vzešel nejhorší vstup do soutěže od nepopulární sezony 2015/16, kdy Baník sestoupil o patro níž. I o dva roky později měl v této fázi tým neúspěšného kouče Radima Kučery o bod více. Klub v čele s majitelem Václavem Brabcem nakonec zachraňoval Bohumil Páník v závěrečném kole.

To už nepřešli sice nároční, ale vesměs tolerantní fanoušci, kteří ve středu večer požadovali po hráčích vysvlečení dresů. „Jak mi bylo? Nedobře,“ přiznal trenér Pavel Vrba. „Mají pravdu. Výkon nebyl vůbec dobrý. Třetí porážka v řadě doma, to je hodně špatné. Fanoušci za námi jezdí, dělají fantastickou atmosféru. Mají na to právo, neposlouchá se to ale dobře,“ přidal se i brankář a kapitán Jan Laštůvka.

Nelze se divit, že nervozita v českém velkoklubu roste. Velká část hráčů hraje pod své možnosti (nebo možná na hraně, o to je to ale horší). Pavel Vrba, který viditelně překypuje nervozitou a nespokojeností, by patrně rád tým doplnil. Místo toho ale v minulém týdnu Baník pouštěl žilou, když v áčku skončil kvartet hráčů (Chlumecký, Pokorný, Budínský, Juroška). A posily? Nic reálného na dohled podle informací Deníku zatím není, byť snaha přivést hotového hráče, který by pomohl, je.

Co ale také není, je čas. Přestupní období končí příští čtvrtek 8. září. „Na tom je to závislé, zda jsme schopni někoho získat. Nějaké možnosti se nabízí, ale to je na debatu s vedením a rozhodnutí, jestli se kádr nějak změní. Ani nevím, jaké jsou možnosti, nechci spekulovat,“ řekl Pavel Vrba po fiasku s Brnem.

Zdroj: Deník/David Hekele

Spíše se vyhlíží posílení v podobě návratu opor po zranění (Lischka, Tetour), či disciplinárním trestu (Ndefe). „Lischka s námi trénuje týden, nebo deset dní. Na základě zápasu v Jablonci jsme do toho nechtěli zasahovat, protože podle mého názoru jsme tam odehráli slušné utkání. Teď je otázkou, co bude, protože už ten důvod tady je,“ připustil otevřeně Vrba po minelách v obraně.

Samostatnou kapitolou je pak útočník Ladislav Almási, s jehož zraněním kotníku si v Baníku nevědí rady. „Kdyby měl zlomenou nohu, už je zdravý,“ odpověděl na toto téma Pavel Vrba naposledy minulý týden v Jablonci.

A jak ze situace ven? „Každý, počínaje mnou a konče masérem, si musí uvědomit, v jakém klubu je a musíme dělat více. Sami jsme se do toho dostali, sami ze situace musíme vyjít ven. Možná je dobře, že hrajeme s Hradcem už v neděli,“ přemítal Laštůvka.

„Takhle to ale dál nejde a nikdo nám to nebude tolerovat. Ani fandové a už vůbec ne pan majitel. Nemůžeme být spokojení. Buď teď ukážeme koule a uděláme nějakou sérii, která věřme začne v Hradci, nebo nevím,“ zakončil čtyřicetiletý gólman Baníku.