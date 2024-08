Jak zápas hodnotíte?

Do utkání jsme šli s tím, že doma chceme bodovat. Vylézt na Baník, což se povedlo. Samozřejmě, červená karta to trochu zkomplikovala, protože Baník to zavřel a měli jsme problém se do nich dostat. Škoda, že jsme na konci nevyužili tu jednu naši šanci. Celkově remíza je asi zasloužená, jsme šťastní aspoň za ten bod.

Mluvil jste o červené kartě. Byl Erik Prekop při přípravě tématem, že ho lze rozhodit?

To jsme určitě neprobírali. Tohle byl takový „šprajc“ a nešťastný zákrok, ale jinak jsme se o tom nebavili.

Který z momentů byl pro vás nejsložitější? Tankův nájezd, což byla v podání Baníku jediná střela na bránu?

Samozřejmě. Co si vybavuji, tak od Tanka to byla jediná střela. Naštěstí mě trefil do nohy.

Zásluhu na tom měl i David Moses, který ubránil Ewertona, že?

David poslední tři zápasy odehrál fantasticky. Nemůžu mu nic vyčíst, protože to má hrozně náročné, ale Ewertona zvládl skvěle.

Jaké bylo chytat ve druhém poločase u kotle baníkovců?

Bylo to pěkné, ale snažil jsem se to nevnímat. Moc práce tam naštěstí nebylo, až ke konci po té červené kartě to bylo hektické. Ale bylo to pěkné. Nebylo slyšet vlastního slova.

Nulu jste vychytal proti klubu, který moc dobře znáte. Znamená to pro vás něco víc?

Samozřejmě to potěší, blízko jsem byl už v Teplicích, tam to bohužel nevyšlo, ale jsem za to rád, a když je to proti Baníku, tak je to o to sladší.

Je nula proti Baníku nejvíc, nebo to překonává vyřazení Plzně?

(pousměje se) Vzhledem k tomu, že jsem působil ve třetiligovém Hlučíně a vyřadili jsme Plzeň, tak určitě toto, ale tady s Baníkem to bylo zase něco jiného a jsem za to hrozně rád.

close info Zdroj: Deník/Petr Kotala zoom_in Zákrok Jakuba Lapeše.

Jak to nyní berete? Po příchodu z Hlučína jste dostal šanci, jenže pak jste dlouho nechytal a teď nová možnost. Věděl jste, že teď už to musíte chytit?

Rok, možná třináct měsíců, jsem čekal na šanci a věděl jsem, že když přijde, musím ji chytnout za pačesy. Jsem rád, že to teď vychází. I výsledkově, kluci mi hodně pomáhají.

Dostal jste přednost před Jiřím Ciupou, který dochytával minulou sezonu a přičinil se o záchranu. Překvapilo vás to?

Cipis dostal šanci, když se Domino (Holec) zranil. Vzal to suprově, zachránili jsme se, ale já byl připravený na jakýkoliv scénář. Soustředil jsem se na sebe a zbytek záležel na trenérovi.

A konkurenci v podobě Milana Knoblocha jste vnímal jak?

Láďa Neumann odešel na hostování, takže bylo jasné, že klub přivede dalšího gólmana. Situace se pro mě neměnila. Stejně jako když tu byl Domino, snažil jsem se na sobě pracovat a dostat se do brány. Být připravený, až ta šance přijde.

Tisková konference po utkání Karviná - Baník Ostrava. | Video: David Hekele

Trenér Martin Hyský je znám, že chce hrát vzadu na jisté riziko. Vyhovuje vám to?

Pro nás i hráče je to velká změna, ale myslím si, že jsme si na to celkem už zvykli. Ještě na tom potřebujeme pracovat, ale baví nás to, hrajeme víc s míčem a myslím si, že víc zapojujeme střeďáky, kteří z toho určitě také mají jiný pocit, než když se to jen kope nahoru. Bereme to jako pozitivní změnu.

Máte první domácí bod a teď v neděli přijede pražská Dukla. Co se dá čekat?

Další těžký zápas, ale pro nás velmi důležitý, takže ho chceme zvládnout. Připravíme se a snad získáme tři body.