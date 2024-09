Jak se v Karviné po třech měsících práce cítíte?

Dobře. Ale nečekal jsem to. Pražáci a lidé, kteří jsou odsud daleko, mají o Karviné jiné představy, mají ji zaškatulkovanou. Přál bych ale každému, kdo má tyto myšlenky, aby to tu na chvíli zažil. Pracovně je to pro mě obrovský krok dopředu, podmínky jsou tady výborné. Vše může být lepší, ale pro mě je to z druhé ligy skok, takže jsem spokojený. I životně. Dcery mám už dospělé, takže je to pro mě jiné, než pro mladého trenéra či hráče, kteří řeší starosti, jaké já už nemám. Ideální prostředí pro to umět vypnout.

Co máte na mysli?

Kousek jsou Beskydy, Karvinské moře, které je pro mě něco úžasného. Přírodní koupání s vysokou kvalitou vody, to jsem nikde nezažil. Bydlím na náměstí, vedle je nádherný park. Všechno je blízko, což je pro mě velká změna, protože jsem do Vlašimi hodně cestoval. To mi odpadlo. Na život příjemný kraj. Vše se ale odvíjí od toho, že musíte být spokojený pracovně, pak se všude žije dobře. Snad jsou spokojení i lidé, kteří mě tady zaměstnávají.

Vy jste měl Moravskoslezský kraj v nějaké škatulce?

Slyšel jsem, že tady málokdo chce jít. Že je to daleko, skoro v Polsku, nic tu není, chcípl pes a podobné řeči. Přitom to není pravda. Je tady k vidění spousta věcí. Nabídky v poslední době přicházely a tato práce přináší, že musíte vyjít z komfortní zóny. Není jednoduché být tak daleko od rodiny, kdy mám jednu dceru studující v Brně, druhou v Praze. Logicky se mnou být nemohou. Ani bych to nechtěl, protože se mnou chodily celý fotbalový život a vždy se mi obětovaly. Manželka kvůli mně přestala pracovat, šla se mnou do Ruska i do Německa. Teď pendluje mezi mnou a holkama. Bavili jsme se o tom, ale nakonec to rodina odsouhlasila.

Přemýšlel jste někdy nad tím, jestli byste zde šel pracovat?

Ne. Jsem z Čech, byť nejsem rozený, považuji se za Pražáka, i protože tam žiji od dvou let. A vím, jaký je pohled lidí odsud na Pražáky. Stejně jako v Brně, v Plzni… Všude se na ně koukají jinak. A zvlášť tady ve Slezsku to kluci nemají jednoduché. Vím, jak to v Baníku semlelo Luboše Kozla. Neměl úplně podporu, lidi ho moc nepřijali. Karviná je samozřejmě mnohem menší klub, kde není takový tlak od lidí zvenku, takže je to rozdílné. Uvidíme.

Poznávají vás lidé na ulici?

Ne každý, ale ano. A slýchám spíše slova podpory. Nesetkal jsem se s hrubostí nebo kritikou. Věřím, že i lidé vnímají, že přišla změna herního stylu a vydali jsme se cestou, která se nyní zdá, že není optimální, ale chceme hrát odvážně, celkově klub i hráče posouvat. Úkolem je hrát dobře, v klidném středu tabulky, ale postupem času mít vyšší ambice. Ve Vlašimi jsme hned první rok byli v baráži. Já tam přišel s tím, že nestačí se jen zachránit. A kabina to vnímala stejně. Kde nejsou ambice, nejsou reálné cíle, a to je špatně. Tady je to podobné. Nastaly změny a chvíli bude trvat, než to něco přinese. Mezitím přijdou i nezdary, ale rád bych, aby lidé v klubu i vedení byli víc ambiciózní a sebevědomí.

close info Zdroj: FC Sellier & Bellot Vlašim zoom_in Martin Hyský.

V Karviné se dost měnili trenéři. Jak jste ji vnímal jako klub?

Byla pro mě neznámá. Klub, který jsem moc nesledoval, na periferii první ligy. Pohled na Karvinou se ale obecně změnil s novým stadionem. To je ve fotbalovém prostředí velká výhoda a klobouk dolů, co tady pan Wolf se svými společníky dokázali vybudovat. Pak stavěli stadion i v Pardubicích a Hradci. Když to jde v Karviné, proč by to ne u nich? Ligová infrastruktura se zlepšila. Každopádně, abych byl upřímný, fotbalově jsem Karvinou moc nevnímal, nebyl to inspirativní klub. To přiznám. Až když jsme byli v kontaktu s Lubošem Vlkem, začal jsem koukat trochu víc. A že se tady měnili trenéři? To už je spíše otázka na vedení.

Svůj názor na to ale mít můžete…

Je to jako celý český fotbal. Nemáme vizi, nemáme koncepci, jednání bez přemýšlení, bez dlouhodobého plánu i cíle, spíše jen v emocích. Proto k tomu dochází, jelikož si každý klub myslí, že změní trenéra, on mi sem něco přinese a udělá to. Neudělá. To musí kompletně celý klub, který musí mít sportovní i celkové vedení a nastavenou cestu. Teď jsme udělali krok, ale cítím, že ještě nejsme všichni přesvědčeni o tom, že tohle je správný směr.

Musíte lidi v klubu o své filosofii přesvědčovat a bojovat?