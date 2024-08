/ROZHOVOR/ Jen složitě se mu hodnotilo vystoupení jeho týmu. Fotbalisté Karviné padli v Plzni ostudně 0:5 a Martin Hyský mluvil zcela otevřeně. A to i v případě vlivu před týdnem neodehraného derby proti ostravskému Baníku. „Po výborném zápase v Pardubicích jsme měli herní rytmus a s Baníkem jsme chtěli hrát, ovšem to rozhodnutí padlo. Byla to věc, kterou jsme žádným způsobem nemohli ovlivnit,“ prohlásil Hyský.

Jak hodnotíte zápas?

Musím říct, že jsme dnes dostali lekci z moderního fotbalu, zápas nám nevyšel ze žádného aspektu a ničeho, na co jsme se připravovali. To tam vůbec nebylo. Velmi slabý vstup, malá odvaha, propadli jsme v soubojovosti i defenzivě a samozřejmě, když vás soupeř takto mačká, je schopný reagovat rychleji, než vy. Pak vyhrává spoustu osobních soubojů a i ofenzivní složka tím trpí. Ztrácíte sebevědomí a my to sebevědomí dneska neměli.

Plzeň měla šance už před prvním gólem…

Jak říkám, slabý vstup, kdy jsme mohli prohrávat mnohem dřív, laciný gól na jedna nula po nákopu a špatném navázání hráčů a do toho červená karta, po které jsme se také nechovali takticky správně. Místo toho, abychom zjednodušili výstavbu, tak jsme rychle inkasovali druhý gól a v té chvíli byl pro nás ten zápas hodně složitý. Chtěli jsme reagovat tím, že půjdeme hodně níž do bloku. Kluci do něj spadli, ale zase jsme se nechovali tak, jak bychom měli.

Co chybělo?

Agresivita i odvaha v osobních soubojích, navazovat se na hráče. Plzeň chytila slinu a byla ve všech aspektech lepší. V konečném součtu můžeme být za pět gólů rádi, protože další nebyly uznány a byly tam i další šance. Velmi slabý výkon a dostali jsme lekci. Na hráčích jsem viděl velké zklamání, jsou si vědomi, že nepodali ani průměrný výkon, nemělo to ligové parametry, tak doufám, že se z toho poučíme a rychle zareagujeme, protože příští týden nás čeká důležité domácí utkání.

Jak velký vliv měla ta červená karta? Budete ji Patriku Čavošovi vyčítat?

Ovlivnilo. Myslím si, že to mělo souvislost s tím, jak jsme do zápasu vstoupili. Už jsem o tom mluvil. Byli jsme pomalí v reakcích, pomalu v soubojích, Plzeň byla u všeho dřív a rychleji. Absolutně jsme nechytili tempo a rychlost zápasu, nakonec z toho pramenila i tato červená karta, která byla naprosto zbytečná. Možná z nějaké přemotivovanosti. Zápas i průběh to ovlivnilo. Největší potrestání to bude pro samotného Patrika Čavoše, který dostane trest a vypadne z toho. Je to pro nás oslabení. A není to jen tato červená karta, byly tam i zbytečné červené. Proto jsme střídali třeba Jirku Fleišmana, kdy měl kartu a další fauly, po kterých mohl dostat druhou. Zápas jsme nezvládli ani disciplínou. Patrik Čavoš to moc dobře a nejvíc potrestal sám sebe.

Mohlo se na mužstvu podepsat, že jste nehráli minulé kolo s Baníkem?

Mohla. Samozřejmě, těch čtrnáct dní bylo hodně dlouhých. Po výborném zápase v Pardubicích jsme měli herní rytmus a s Baníkem jsme chtěli hrát, ovšem to rozhodnutí padlo. Byla to věc, kterou jsme žádným způsobem nemohli ovlivnit. Připouštím, že nás to mohlo ovlivnit, zejména herní rytmus, na druhé straně jsme měli spoustu času se nachystat, ale těchto výhod jsme nevyužili. Plzeň má složitý program, cestovala, takže jsem věřil, že když budeme agresivní a kvalitní na míči, tak budeme mít šanci. Ale zápas už jsem hodnotil, takže… Tyto situace fotbal přináší, zápasy se z různých důvodů odkládají, my nebyli schopní zareagovat pozitivně a připouštím, že nesehraný zápas s Baníkem nás ovlivnil.