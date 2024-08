Měli jste konkrétně dvě střely na branku…

To je málo. Je to poučení do dalších zápasů, tyto situace mohou přicházet, fotbal to přináší. Je třeba, abychom byli nebezpečnější, ostřejší, rychleji měnili těžiště hry. Chyběl mi tam i moment překvapení. Že by někdo někoho obešel, vytvořil si ještě lepší pozici pro zakončení, nebo po rychlém přenesení situaci dva na jednoho. To tam nebylo. A chyběla střelba ze střední vzdálenosti. Tohle na tyto hluboké bloky funguje, my to ale do hry nedostali. Nebyli jsme schopní z výhody něco vytěžit a dát branku. Baník ale i v deseti měl nebezpečné situace, Tanko šel sám na bránu, takže musíme ten bod brát s pokorou. Beru to jako pozitivní bod.

Co říkáte na Davida Mosese? Bylo od začátku v plánu, že bude všude s Ewertonem? Reagovali jste, když se po pauze přesunul na pravou stranu?

Klobouk dolů, jak ten zápas Moses zvládl z pohledu defenzivy. Klíčový hráč pro nás. Taktický plán byl před zápasem jiný, protože jsme do poslední chvíle nevěděli, s jakou sestavou Baník přijede a v jakém rozestavení nastoupí. Nebylo to určitě dané, že bude hrát osobku na Ewertona. Spíše jsme se chystali na rozestavení se čtyřmi obránci, jak se jim v poslední době dařilo. Svým způsobem nás to překvapilo. Na druhé straně, kdyby hrál Šín – a nevím, proč tady nebyl – tak jeho pohlídat bylo v našem taktickém plánu. Stejně jako Ewertona. Takhle to pro nás byla výhoda. Kdyby tu byl Šín, Moses by na Ewertona nehrál. Takhle bylo jasné, že se bude pohybovat pod útočníky a David dostal jasný úkol, kterého se zhostil skvěle. Prakticky Ewertona vymazal ze hřiště. Měl spoustu vítězných soubojů, vítězných duelů, kdy potvrdil svou dominanci v těchto věcech. Už v Teplicích nám pomohl s Trubačem, doma s Bohemkou s Čermákem. Díky své dynamice a rychlým nohám si umí poradit s nejlepšími a nejkreativnějšími hráči, kteří dělají rozdíl. Smekám klobouk, jak to zvládl, protože Ewerton je extratřída v lize i na evropské scéně.

close info Zdroj: MFK Karviná zoom_in Trenér MFK Karviná Martin Hyský.

A když se přesunul na stranu?

Soupeř asi chtěl ho dát na Jirku Fleišmana, kde si nejspíš myslel, že bude mít víc šancí. My to ale nechali, tam jsme nic nedělali. Jirka se přesunul doprostřed, pomáhal s Buchtou a David zůstal na Ewertonovi celou dobu, kdy byl na hřišti. Pak už toho měl plné zuby, protože sprintů, návratů a soubojů bylo tolik, že při druhém zápase v týdnu a cestování z Teplic bylo náročné. Dostal žlutou kartu, tam už bylo vidět, že mele z posledního. Mít víc síly, takový zákrok neudělá, protože tam ho nechtěl pustit za každou cenu. Proto jsme ho hned sundali a Dominik Žák to dohrál.

Jak se vaše pozice změnila po vyloučení? Bylo to paradoxně těžší?

Já to nevnímal jako těžší zápas. Naopak. Vždycky je to výhoda, změní to momentum, nebo psychologii zápasu. Oslabený soupeř se ještě víc semkne. Asi bylo logické, že do té doby byl Baník aktivnější, napadal nás, do vyloučení to byl intenzivní zápas z obou stran. Začátek byl od nás velmi dobrý, pak se Baník dostal do hry i z našeho presinku. Asi chtěli hrát na rychlost, na Tanka, Prekopa. Červená karta to ovlivnila, ale z mého pohledu spíše pozitivně. Soupeř hrál jen s jedním útočníkem, měli jsme o hráče víc, takže jsme mohli být odvážnější v presinku i represinku. Vzadu jsme měli na Tanka zajištění. Tohle fungovalo. Věřil jsem, že si s přesilou poradíme, Baníku dojdou síly, ale chtělo to to, o čem jsem mluvil na začátku. Také dostat víc hráčů do šestnáctky soupeře. Na druhé straně, musím pochválit stoperskou trojici Baníku. Odehráli famózní zápas, nedali nic zadarmo a v boxu i venku byli velmi platní.

Tisková konference po utkání Karviná - Baník Ostrava. | Video: David Hekele

Nečekáte od Filipa Vechety v útoku trochu víc, než tentokrát?

Těžká odpověď na tuto otázku. Ale jo, v některých situacích se nechoval úplně správně takticky. Zbytečně vystupoval a napadal gólmana, kdy byl daleko a ztrácel sílu. Není tu ale dlouho, asi tři týdny, odehrál dva skvělé zápasy, prosadil se střelecky… Vím, že umí hrát lépe a bude platnější, ale s Chalušem to měl hrozně těžké. Navíc není v top kondici, aby vydržel v intenzitě a kvalitě, jakou potřenujeme. Bylo plánované, že celý zápas neodehraje. Vydržel šedesát minut. V minulých zápasech si počínal lépe, byl více cítit, ale v situaci, v jaké je, podal slušný výkon.

Jak velkou komplikací je vyloučení Jaroslava Svozila?

Ano, je. Hlavně proto, že nemáme zdravého Lukáše Endla, takže každá taková karta je komplikace. Ale musíme si poradit, fotbal tohle přináší. Já to ještě neviděl, nevím, jestli VAR zasáhl správně. Vy to možná vnímáte trochu jinak, jelikož jste to už viděli. Klidně to řekněte. Složitá situace, šel do souboje, hráč Ostravy si dal hlavu před něj a Jarda věděl, že musí do míče. Šel do něj, odkopnul ho do soupeře, vrátilo se to zpět, ale jak hra pokračovala, já to neviděl. Rozhodčí na hřišti na to vůbec nereagoval, nechal hru běžet a pak ji přerušil. Čtvrtý sudí i pomezní mi řekli, že je to podle pravidel správně, protože ho video upozornilo. Musím se na to podívat, myslím si, že je to přísné vyloučení, ale až to uvidím, třeba změním názor.

Dělá vám radost aspoň brankář Jakub Lapeš?

Obrovskou. (usmívá se) Dělá nám radost. Dostal příležitost, když jsme to hodně potřebovali, a vlezl do toho. Ukázaná platí. Nyní mohu říct, že má formu, vyzařuje z něj klid, v klíčových momentech nás podrží a je klidný i při rozehrávce. Tohle od brankáře potřebujeme. A mám radost i z toho, že poprvé v lize udržel nulu. Super pro něj i mužstvo.