Jak hodnotíte zápas?

Jsme zklamaní z výsledku, protože výkon byl ve všech směrech dobrý, myslím si, že na hřišti bylo jen jedno mužstvo, které hrálo a chtělo něco tvořit. Týmu vytknu jen zakončení, řešení v koncovce. V prvním poločase jsme se do něj tolik nedostávali, tam nám chyběla kvalita v předfinální fázi, ale ve druhém jsme to rozhýbali, byli jsme přesnější a dostali jsme se do zajímavých pozic v zakončení. Finální fáze nebyla dobrá. Měli jsme řadu slibných pozic jako Rajmund Mikuš, Martin Regáli, Andrija Ražnatovič, Lucky Ezeh, David Moses… Druhý poločas byl zcela v naší režii, vytvořili jsme si řadu situací kolem boxu i v něm, ale bkhužel, koncovka byla žalostná. Proto je to nula nula.

Čemu přičítáte, že se nedaří koncovku zlomit?

Byly to dva různé zápasy a dneska dva různé poločasy. Soupeře jsme způsobem hry unavili, moc jsme mu nepůjčovali míč, což bylo dáno i stylem hry Dukly. Hráli jednoduše, neměli snahu něco vymyslet, rozehrát, všechno bylo řešeno jednoduchým přechodem dlouhými míči a spoléhání na to, že nahoře něco uhrají, něco tam propadne. Dukla je také nebezpečná ze standardek, které jsme dnes bránili velice dobře. Soupeře jsme do ničeho nepustili. Ale ano, žehrám na koncovku už druhý zápas, nicméně dostali jsme se do zajímavých možností, pozic. Bohužel, střelba nebyla takévá, jaká být měla. Musím však pochválit hráče, kteří tam přišli. Luckyho Ezeha, odehrál slušný poločas. Ani on ale v koncovce neměl štěstí ani kvalitu.

Proto jste střídal útočníky už v poločase?

Ne, koncovka to nebyla. Spíše jsme chtěli týmu přinést trochu čerstvosti, hráče, kteří budou mít víc síly, protože tenhle týden měli náročný program. Byl to třetí zápas v osmi dnech a bylo cítit na Botosovi i Vechetovi, že jim chybí čerstvost, která je vždy potřeba k tomu, abyste byl kvalitní a nekazil. Oba noví hráči to oživili.

Kvůli zranění museli ze hřiště David Planka a Jan Bergqvist, je to tak?

Bergqvist si řekl o střídání, ale není to zranění. Začal trénovat v normálním procesu až teď v týdnu, předtím se léčil ze svalového zranění, takže není v kondici. Ani zápasové kondici. Začal cítit únavu na zraněném, tak si řekl o střídání a my ho sundali, aby se nestalo nic vážnějšího.

O Davidu Plankovi máte zprávy?

Uvidíme, něco se stalo s tříslem. Měl by teď odcestovat na reprezentační sraz s dvacítkou, tak uvidíme, jak na tom bude a jestli odjede. Doufám, že to nebude nic vážného a bude moci odjet, protože pro každého hráče je to odměna a i pro klub je to dobře.

Počtvrté jste doma nevyhráli. Je to ubíjející, nebo to berete tak, že až na Liberec to nebylo špatné?

Je to zklamání. Byl to asi největší bod přípravy, abychom domácí zápas zvládli, protože domácí vítězství dlužíme sami sobě i na našim fanouškům, kteří chodí a podporují nás. Spokojený nejsem, v domácích zápasech jsme body určitě ztratili. Ať už s Libercem, Bohemkou, nebo s Duklou. Baník byl trochu specifický, neměli jsme tu domácí prostředí, ale měli jsme výhodu hráče v poli po většinu utkání. Proto i z toho se dalo vytěžit víc. Ale chtěl bych, aby to vyznělo pozitivně, což jsem řekl i klukům, protože jsme hráli kombinačně, soupeře jsme do ničeho nepouštěli, sami jsme hru kontrolovali. Jsou to věci, které chceme, které trénujeme a jednou nás to musí odměnit. Nejen herní kvalitou a předvedeným výkonem, ale i výsledkem, který je důležitý.

Na co se zaměříte v reprezentační pauze?

Hlavně si odpočineme a od druhého týdne se budeme připravovat na Spartu.

Přestupní období končí 8. září. Lze čekat ještě pohyb v kádru?

Nevím o ničem, že by se dělo. Pravděpodobně ne. Ale nechci o tom moc mluvit, protože pořád je ještě pár dní, prostor tady je, tak uvidíme. Ale není nic aktuálního, o čem bych věděl a co bych mohl prezentovat veřejně.

A vy byste někoho chtěl?

Já jsem spokojený s kádrem, který tady je. Říkám to od začátku a nic se na tom nemění. Máme velmi dobrý kádr, prakticky každý post zdvojený. Jsem rád, že dnes zápas zvládl i Ražnatovič, který šel poprvé od začátku a podal solidní výkon. I další hráči. Třeba Raspopovič. Věřím, že už budeme mít k dispozici i Lukáše Endla, který nám chybí od začátku sezony. Kádr je dobře postavený, srovnaný, takže z mého pohledu není na nic tlak. Ale když se naskytne někdo, kdo nám pomůže tým zkvalitnit, bránit se nebudu a jako trenér budu vždycky rád.