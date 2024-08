Jak hodnotíte celý dvojzápas?

Asi bych začal tím druhým zápasem. Chtěli jsme to Kodani co nejvíce zkomplikovat, věděli jsme, že tým má velkou kvalitu, jsou zkušení v pohárových zápasech, že si to budou chtít hlídat. Na druhé straně bylo vyprodáno, atmosféra tady umí být pro soupeře hodně nepříjemná, což se potvrdilo. Vstoupili jsme do toho tak, jak jsme chtěli, nějakých 25 minut jsme byli i silnější na míči, možná jsme je přehrávali a hrozili ze standardních situací. Už před gólem tam byla jedna šance. Povedlo se nám skórovat do poločasu, což bylo důležité. Do druhého jsme šli s tím, že nebudeme bláznit, ale zkusíme přidat druhý gól a udělat jim to co nejnepříjemnější. Dařilo se nám je držet co nejdál od naší brány, byli jsme připraveni na to, co oni chtějí hrát. Je škoda, že jsme neproměnili nějakou z dalších šancí. To je věc, která nám trošičku ubližuje. Když podáte takový výkon proti takovému týmu, musíte dát nějakou šanci navíc, která vám v zápase pomůže a uklidníte se tím ještě o něco více.

Jenže pak vám nevyšlo vyvrcholení, když jste neproměnili v rozstřelu čtyři z pěti penalt. Proč?

Pojďme se bavit raději o tom, co se nám za ty dva zápasy povedlo, než rovnou hledat to špatné. Myslím si, že v obou dvou zápasech jsme byli Kodani minimálně vyrovnaným soupeřem. Dobře jsme bránili, trošku nám chyběly zkušenosti do zakončení, protože vlastní šance jsme nevyužili. Jak říkám, kdyby se nám povedlo přidat ještě druhý gól, tak myslím si, že bychom Kodaň porazili i v základní hrací době. Bohužel se to nepovedlo. Tanky šel v prodloužení sám na bránu, to je škoda.

A potom došlo na penalty…

Možná mohla opět dorazit nezkušenost, v lize tolik penalt nemáme, a i když jsou určení exekutoři, tak někteří z nich už vystřídali. My ostatní, kteří jsme šli, jsme si na penaltu věřili. Když budu mluvit za sebe, chtěl jsem to dát na jistotu, tak, jak to trénuju na tréninku, ale bohužel se mi to zvedlo o něco více, než jsem si přál. Bohužel se to nepovedlo nám čtyřem, takže to dopadlo takhle, ale já jsem na celý náš tým hrdý, jak to odjezdil, odmakal a jaký jsme udělali od minulého roku zase posun. To je podle mě důležitější, než si tady říkat, že jsme neproměnili čtyři penalty.

Byli jste všichni rozhodnutí kopat nahoru? Třeba z videa.

Já nemůžu mluvit za ostatní. Někdo si vybírá místo, někdo se rozhoduje podle gólmana.

close info Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň zoom_in Penalta Michala Frydrycha proti Kodani.

Puntík byl v pořádku?

Jo, na to bych to nesváděl. Spíše to bylo tak, že jsme to chtěli utáhnout, aby to bylo na jistotu. Hráčům Kodaně se to podařilo, nám to uletělo nahoru.

Eskapáda s láhví měla na vás nějaký vliv? Zejména na Ewertona, jehož penaltě vše předcházelo?

Já jsem zaregistroval jsem, že se tam něco děje, ale nevím, jestli to tam gólmani mohou mít položené na těch lahvích nebo ne. Asi jsme na to chtěli nějak upozornit, že tam něco mají u rohového praporku. Ale na tohle bych určitě nic neházel. To hledáme další věci mimo fotbal.

Co si lze z toho vzít dál? Je to zkušenost, že?

Pozitivní zkušenost. Když si to vezmeme, v základní hrací době jsme vyhráli a porazili mužstvo, které minulý rok hrálo Ligu mistrů. Dokázali jsme si, že se jim dovedeme vyrovnat, když podáme důsledný výkon ve všech aspektech, když jsme kompaktní, když si na hřišti pomáháme. Určitě si z toho lze vzít, jak je ten tým proti nám agresivnější, rychlejší na míči. Vyrovnat se s těmi situacemi lépe, což nám může pomoct do těžších zápasů v lize. Ne každý týden narazíte na takového soupeře. Jen víc takových zápasů.

Bude to pomoc do soubojů s elitní trojkou, s níž se vám moc nedaří?

Já cítím od začátku dobrou atmosféru. Přišli noví kluci, dobře zapadli, výkony všech jsou docela dobré. Máme solidní formu. Sice kdybychom se v některých zápasech víc rozstříleli, bylo by to příjemnější než vyhrávat v poslední minutě. Ale když takhle budeme pokračovat, věřím, že to přijde. Nějaké akce si můžeme ještě během sezony nacvičit, aby to pro nás bylo zase jednodušší.

Mluví se o ofenzivě, na druhé straně nedostáváte góly. To je pro vás jako pro obránce potěšující, co říkáte?

Určitě. I ten zápas s Hradcem jsme zvládli. Sice v poslední minutě, ale když nedostaneme gól, tak vždy nějakou šanci nebo standardku jsme schopni si vypracovat a skórovat. To je pozitivní a my ty pozitivní věci na tom všem musíme hledat. Samozřejmě jsme zklamaní, smutní, můžeme si říkat, že jsme nedali čtyři penalty, ale bohužel takový je život, takový je fotbal. I větší hráči v rozstřelu selhali. Pro nás to je zase další zkušenost, hlavně pro mladé kluky, kteří takové zápasy v Evropě ještě nezažili.

Václav Brabec k hlavní tribuně na stadionu ve Vítkovicích. | Video: David Hekele

Je zároveň lákadlo v lize zabojovat, abyste si za rok tyto zápasy opět zahráli?

Určitě. My jsme do toho šli s tím, že chceme překvapit a Kodaň vyřadit. Já myslím, že jsme na to dneska měli, jen škoda, že jsme to nerozhodli už v prodloužení, kdy ta šance tam byla. Mohli jsme toho využít, Kodaň toho měla taky plné zuby. Bylo vidět, že už se trápí a museli vystřídat hráče, kteří dostávali křeče. Myslím si, že už si budou pamatovat, kde je Baník leží.

Jakým způsobem na to zkusíte zapomenout?

Člověk hned tak neusne rychle, tak se podívám na sestřih a udělám ještě něco, co pomůže rychle zregenerovat na nedělní zápas. Zase důležitý. Určitě odpočinek, dobře se najíst, vyspat. Vše v rámci možností.

Bude těžké hodit to zklamání za hlavu a zase přepnout na ligu.

Před zápasem od nás nikdo asi postup moc nečekal, takže lidi asi budou příjemně překvapeni, co jsme předvedli. My jsme smutní, na druhé straně výkon byl na hranici možností. Víc takových zápasů nám může pomoct, abychom byli ještě lepší. Já věřím, že lepší budeme, budeme dávat více gólů, budeme nebezpečnější a rozhodovat i důležité zápasy. Chceme sezonu dovést do co nejlepšího konce, abychom si tyto zápasy zase mohli zahrát.