Pětapadesátiletý podnikatel si vše užíval nejen jako vlastník klubu, ale také jako jeho celoživotní fanoušek. „Pocházím z tohoto regionu a tady všichni fandí Baníku. To je výhoda třeba proti pražským celkům, kde se to rozdrobí mezi Slavii, Spartu, Bohemku, Duklu a další menší kluby,“ míní Brabec.

„V Moravskoslezském kraji je Baník, který je vrcholem ledovce, pyramidy,“ pokračoval s tím, že si oslavy chce vychutnat. „Sta let se jen tak někdo nedožije,“ podotýká Václav Brabec, který se vyjádřil i k možnosti nového stadionu, či situaci okolo trenérů.

Sdružení fanoušků Baník Baníku na místo původního hostince U Dubu nechalo vyrobit pamětní kámen. Ukazuje to, že Baník je opravdu rodina, jak se říká?

Je, my jsme Baník! To tak je, jsme jedna rodina, myslím, že to máme i v nějakém logu a spousta lidí přišla k Slezskoostravskému hradu proto, aby se tam jen odhalil – v uvozovkách – kus kamene. Ten je mimochodem opravdu hezký a Spolku se povedl. Já jsem za to rád, děkuji jim a určitě se tam zajdu projít s manželkou. Aspoň budu mít důvod, pochlubím se a řeknu ji: „Vidíš, tady Baník vznikl před téměř sto lety“. Takže ano, jsme rodina.

Jaké jste měl pocity, když jste na místě vzniku Baníku byl?

Já mám ten pocit dlouhodobě, kdy se mi dělá husí kůže. Když se nám podaří při oslavách tam udělat repliku hospody, tak každému chlapovi, který má trochu rád fotbal, Baník a bude tam, odskočí si od manželky a pivo si dá. I když třeba není velký pivař. A řekne si: „Jo, to je ta husí kůže“. Jestli mi rozumíte. Má to i tento podtext.

Mluvíte o replice hospody. O opravdové jste neuvažoval?

Všechno souvisí s penězi a postavit hospodu přímo na tom místě by z ekonomického hlediska postrádalo smysl. I ten kámen, který tam dnes odhalili, je asi o dvacet metrů posunutý. Jinak by nebyl vidět. Něco o hospodách vím a byl by to jen takové lákadlo pro turisty, ale s ekonomikou by to nemělo nic společného.

Jaký důraz na začínající oslavy vlastně kladete?

Chceme si to užít, sta let se jen tak někdo nedožije. Doufáme, že Baník bude věčný, my bohužel ne. Bude to několik oslav, několik důvodů se napít a Baník zapít. Myslím, že vyvrcholení v podobě dvoudenního festivalu na Slezskoostravském hradě bude velkolepé. Bude to pro rodiny s dětmi, zároveň chlap si zajde na to pivo. Umím se do vžít, že si řeknu: „Před sto lety to tu zakládali, Baník tu vznikl, a já si tu teď dávám to pivo.“

Zatím se to zdá dobře zpracované.

Bude to pěkné. Matěj Šturala (organizátor oslav) vzpomínal řadu věcí, kterými budeme slavit, a mnoho dalších drobných – nicméně pro někoho zcela významných – tam bude také. Ať už dárcovství krve, či kostní dřeně, mělo by se pomoci rodičům onkologicky nemocných dětí. Je toho hodně, ale vše postupně.

Promlouval jste do programu a podílel jste se i na logu?

Vůbec. Musím přiznat, že jsem natolik vytížený, že to jde mimo mě. Děkuji Matějovi Šturalovi a ostatním, kteří mu v organizaci pomáhají, protože to se jinak nedá zvládnout. Strašně moc práce pro dva tři lidi na plný úvazek. A jak se ty oslavy budou blížit, bude vše gradovat. A já ani nemám ambice, že bych kreslil logo. To ne!

A ten program se vám líbí?

Líbí. Už na začátku, když jsem do klubu přicházel, jsem věděl, že sto let se blíží a budeme oslavy muset udělat. Nečekal jsem, že budou tak velkolepé, dlouhé, ale s tou myšlenkou za mnou přišli, líbila se mi, dal jsem svolení, abychom to spustili a teď to začíná.

Použil jste slovo „velkolepé“. Je to i nákladná záležitost?

Samozřejmě je. Už počínaje středeční akcí, videomappingem, to není levná věc. Nejdražší je Expo, protože platíte pronájem prostor, a drahá je i ta dvoudenní oslava. Umělci také nejsou zadarmo. A to můžu říct, že tam bude minimálně top pět kapel z České republiky, převážně pak odsud. Pátek bude spíše rockový pro ultras a v sobotu, asi všichni čekáte Jarka Nohavicu a další. Ale zrovna ten moc nákladný nebude. (pousměje se) Všechny kapely, které tam budou, budou mít nějaký vztah k Baníku. Před chvíli jste se mě ptal, jestli jsme rodina, tak to tam chceme promítnout. Doufám, že to bude fajn. Ale je to nákladná záležitost.

Dříve se mluvilo, že by součástí mohla být i rozlučka Milana Baroše. Zapojí se tedy i on do toho?

V úterý jsem si s ním psal. Říkal hned, jak ukončil kariéru, že si chce dát rok oraz, věnovat se rodině, protože přes dvacet let byl v profesionálním kolotoči. Vím, že zvažuje rozlučku, kterou kvůli covidu neudělal. Ale ani teď ještě nemůžeme úplně zaplnit stadion a dělat to pro tři nebo pět tisíc lidí asi nemá smysl. Jak se rozhodne, bude to na něm. Je to jeho rozlučka, byli bychom rádi, kdybychom to do těch oslav mohli zakomponovat. Ta myšlenka tam je, ale mám obavy, aby nám oslavy nezkazil covid.

Na konci října hraje Baník doma se Spartou, Milan Baroš má o dva dny dříve čtyřicátiny. Plánuje se tady oslava?

Snad ne s hráči. (směje se) Doufám, že Milan na tom zápase bude. Dobře si pamatuju, tuším jeho poslední domácí zápas proti Spartě, kdy jsme vyhráli 3:2 a dával v 84. minutě gól. Strašně se mi líbilo, že se vůbec nedíval na rozhodčího, bylo mu to jedno, a oběhl celý stadion s rukou u ucha. To bylo moc hezké. Bylo by fajn, kdyby něco s tou Spartou, s naším odvěkým rivalem, bylo, ale nevím. Je to daleko. Teď se soustředíme na Teplice.

Když se mluví o fanoušcích. Asi je to s nimi na tribunách už veselejší, co myslíte?

Samozřejmě. Je to znát, je je slyšet. Přijde sedm tisíc diváků, stadion je z poloviny zaplněn a ať je jakýkoliv – mě tam vadí ta atletická dráha – tak má výbornou akustiku. Pak i těch sedm tisíc lidí udělá parádní atmosféru. A to nám pomáhá ve výkonech, které zatím nejsou špatné. Fandové hráče ženou, ti nemohou nic vypustit a možná nám to nějaké body udělá.

Říkáte, že vám vadí stadion s atletickou dráhou. O novém stánku pro Baník se mluví opakovaně, vy jste ve své řeči na tiskové konferenci slíbil, že uděláte vše, aby došlo na realizaci. Je stadion to, co byste Baníku přál nejvíc?

O tom se mluví od roku 2013, kdy se Bazaly prodaly městu a od té doby chátraly, než se tam Ostrava před třemi lety rozhodla postavit tréninkové centrum mládeže. Ale… (povzdechne si) To si nechám na někdy příště. Já jsem to v té řeči řekl, že je to mé osobní přání. Je to strašně složité, ale Baník je tak velký klub, s tak širokou škálou fanoušků, že by přece bylo proti srsti, kdyby neměl svůj vlastní fotbalový stadion. Zdůrazňuji, fotbalový stadion.

Je asi dobře, že to tak cítí i majitel.

(pousměje se) Je to tak. Já pro to budu něco dělat, ale jak se říká, je to běh na dlouhou trať.

A asi o velkém objemu peněz, že?

Nejsložitější je, myslím si, sehnat pozemek. Místo. Nevím, jak to bylo, ale ještě před mým příchodem se předchozí vedení Baníku dohodlo s magistrátem, že se Bazaly zbourají, nebo přestaví. V konečné fázi na tréninkové centrum. Vyhlédnutý pozemek byl ve Svinově. Já se tam byl podívat a… Je to vedle hřbitova, to je první komplikace. K tomu by se musel udělat přivaděč z Rudné, s Ředitelstvím silnic a dálnic složité rozpravy o tom, kdy, jestli to jde, je tu i otázka bezpečnosti. To je ani ne na roky, spíše na desetiletí.

Nejde tolik o umístění ve Slezsku?

Bylo by to krásné, ten Svinov prý do Slezska ještě patří, proto jsme se tam byli dívat. Řeknu to tak. Škoda, že se Bazaly přestavěly na tréninkové centrum a neudělal se z toho stadion.

Máte tip, kde byste nový stadion Baníku rád viděl?

Mám, ale nebudu ho říkat.

Pojďme ještě k fotbalu. Vnímáte to také tak, že nejhezčím reálným dárkem k oslavám by byl nějaký sportovní úspěch?

Bylo by to hezké. Když jsem vstupoval do Baníku, věděl jsem, že nás za pět let čekají oslavy stovky a že by bylo krásné dosáhnout nějakého úspěchu. Před začátkem sezony jsme avizovali, že chceme hrát ve vrchních patrech tabulky. Mám Baník pro to, abych ho posunul. A minimálním cílem by měly být poháry. Sníme o nich, chceme je, bylo by to krásné vyvrcholení sta let.

Jak jste spokojen se začátkem sezony?

Pan ministr (kultury Lubomír Zaorálek) si trošku rýpnul do Slavie, tam jsme vyhořeli. Ale nelze pořád vyhrávat, jsme spokojeni. Ano, mohlo to být malinko lepší, mohli jsme vyhrát v Jablonci. Celkově si to však sedlo, v kabině panuje dobrá atmosféra. Máme široký kádr a snad i trenéra, který ví, co dělá. Doufáme, že se budeme pohybovat nahoře.

V létě jste nechali u týmu nezkušeného trenéra Ondřeje Smetanu. To jste rozhodl sám, nebo jste to nechal na sportovním úseku? A co vás k této volbě vedlo?

Do toho, jestli trenéra vyměnit, nebo jakého přivést, mluvím. A mám za to i odpovědnost. Ale je složité v Česku říct, že tohle je dobrý trenér, a tohle špatný. Důležité jsou výsledky. A který trenér je má? Je tu Trpišovský, výborný trenér. Pavel Vrba, výborný trenér. A spousta dalších. Kolik jich ale přešlo do jiného klubu a výsledky nemají. Když jsme odvolali Luboše Kozla, hledali jsme náhradu a měli jsme ji hned v béčku. Ondra Smetana je oblíbený člověk v klubu. Výkony pod ním nebyly špatné. A i atmosféra byla lepší. Vím to od lidí, kteří nezávisle chodí do kabiny.

Že se změnila atmosféra?

Ano. Ondra Smetana má v trenérské kariéře výbornou startovní čáru, teprve začíná, zatím se mu daří a budeme se všichni modlit, aby to bylo co nejdéle. Trenéra dělají výsledky. Může hrát krásný kombinační fotbal, ale když čtyřikrát pětkrát prohrajeme, myšlenky povedou k tomu, že se budeme poohlížet po jiných. To tak ve fotbalovém prostředí je. Je mi to líto, osobně se nerad loučím s trenéry, protože si je vždycky moc připustím k tělu. Možná až jich bude deset dvacet, potom budu zkušenější. Také se sám učím.

Už tedy nebudete říkat, že jste trenérovi slíbil čas, aby se ukázal, a ten mu dáte?

Vím, kam míříte. Ano, když jsme přiváděli Luboše Kozla, ten čas jsem chtěl. Proto jsem poprosil fanoušky, že i kdybychom prohráli čtyřikrát pětkrát za sebou, aby neskandovali „Kozel ven“. Aby mu dali šanci. Celá široká odborná veřejnost ten krok, že jsme přivedli Luboše Kozla, hodnotila velmi kladně. Byli jsme politi optimismem, jak to všechno dobře půjde. A vidíte? Je to fotbal. Nesedlo si to.

Jak těžké bylo vystoupit z kolotoče zavedených trenérů?

Nebylo to těžké. I já jsme nezkušený, tak mi to zas tak velký problém nedělalo. Kolikrát jsme přemýšlel, jestli by se něco změnilo, kdybych si tam šel stopnout já. Na zápas na dva. Zavolal bych si dva staré hráče, abychom si řekli, jak budeme hrát. Možná se z fotbalu někdy dělá moc velká věda. Podívejte se na jiné trenéry. Daleko známější, než je Ondra Smetana, a vyhořeli.

Jak pak snášíte výprask, jako byl ten 0:4 na Slavii?

Hůř bych to prožíval se Spartou, ale byla to velká prohra. Jeli jsme tam trochu natěšeni, byli jsme v dobré fazoně, v dobrém rozpoložení, sebevědomí a… Nevím, je to klišé, že se kluci před Průhonicemi, víte co… Lekli, zalekli, nevím. Ten výkon byl špatný, báli se, nechodili do toho jako třeba doma. Slavie se zase odrazila.

Takže tomu pořád ještě něco chybí…

Jistě. Chybí tomu leccos mentálně i kvalita kádru. Podívejte se na kádr Slavie, to se nedá srovnat. Vše je to krát deset.

To byste museli mít o hodně větší budget, viďte?

To bych musíte mít čínský budget a čas. A možná i štěstí, na kterého trenéra se obrátit, kterému sportovnímu řediteli dát šanci. A pustil bych se do toho kolotoče s těmi stovkami milionů, možná miliardami, a možná pak by přijel klub z Čech a my ho porazili 4:0. Nevím. Ale tím nechci náš výkon omlouvat. Byl špatný, kluci byli zaleknutí. Doufejme, že se z toho otřepali a v Teplicích vyhrajme.