Znovu ztracené vedení a body

Je to už evergreen karvinských zápasů v sezoně. Slezané vedou, ale nadějný náskok o gól, či dokonce dva ztratí, a v lepším případě remizují. V tom horším skončí bez bodů. Ze čtrnácti zápasů vedli v sedmi, ani jednou nevyhráli. A v posledních dvou duelech – s Libercem a Baníkem – přišli aspoň o plichtu až v nastavení. „Je to na psychologa,“ prohodil brankář Petr Bolek. „Místo dvou bodů nemáme nic. Na druhé straně věřím, že vítězstvím s Hradcem se nám to vrátí zpátky,“ řekl trenér Bohumil Páník.

Utkání 12. kola první fotbalové ligy: MFK Karviná - Baník Ostrava, 24. listopadu 2021 v Karviné. Eldar Šehič z Karviné.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň