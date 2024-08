VELKÁ DŮLEŽITOST BODŮ

Každý zápas je důležitý, každý má hodnotu tří bodů, jak se říká, ale derby bude zásadní také z psychologického hlediska. Zářijová reprezentační přestávka, a tím období prvotních hodnocení sezony, se blíží. Při pohledu na tabulku si o víkendu Karviná enormně pomohla nečekanou výhrou v Teplicích (3:1), protože se odpoutala od šestnácté příčky, Baník se zase třemi body proti Liberci (2:0) vyšvihl do elitní šestky. Případný triumf by domácí poslal až do prostřední skupiny, FCB pak na čtvrté místo, jen čtyři body za vedoucí Spartu. Lákavé možnosti pro oba rivaly.

KARVINÁ MĚSTO BANÍKU

Je to zvláštní. Karviná dosud bodovala jen na cizích hřištích, když kromě výhry v Teplicích předtím přivezla tři body z Pardubic. Baník zase slavil pouze ve Vítkovicích. Zdolal Jablonec, Hradec Králové a Liberec. „Chceme mít doma nedobytný hrad,“ hlásil v neděli útočník Erik Prekop. Je jasné, že minimálně jeden ze soků své „prokletí“ ve středu prolomí. Proti Karviné hraje fakt, že doma Baník od návratu do ligy v roce 2016 porazila jen březnu 2019. Jinak se zde zrodily dvě remízy a tři výhry Baníku. Naposledy loni v listopadu po obratu 3:1.

close info Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň zoom_in Hráči Baníku s fanoušky.

HYSKÝ V. HAPAL: STŘET DVOU STYLŮ

Věkově si nejsou zas tolik vzdálení, dělí je jen šest let, jeden je však brán za mladého progresivního kouče, který chce hrát atraktivní fotbal a má budoucnost před sebou, druhý za zkušeného harcovníka a konzervativce. Trenéři Martin Hyský a Pavel Hapal se poprvé postaví proti sobě. Prvně jmenovaný dlouho čekal na ligovou šanci, v Karviné by měl mít prostor, aby ukázal, zda má na to, aby mezi elitou uspěl. Fanoušky si získává solidním herním projevem i svou upřímností, kdy se nebojí hráče i tvrdě zkritizovat. Naproti tomu Hapal dlouho byl za trenéra, který nerad dělá změny, což se promítalo třeba do pozdějších střídání. V Baníku je již dva roky, nyní se zdá, že tým našel herní tvář a koncept, na čemž může mít zásluhu i nový asistent Michal Šmarda. Stále ale dost spoléhá na individuální schopnosti hráčů jako Ewerton či Rigo.

TROJKA NEBO ČTYŘKA

Volně navazujeme na předchozí bod. Zatímco Hyský využívá výhradně rozestavení 4-2-3-1, Hapal s ním pořádně točí. Jednou nastoupí se čtyřkou vzadu, jindy s zase s trojkou. S tím se mění také obsazení obrany, kde má naprosto pevné místo pouze Matěj Chaluš. Odhadnout schéma Baníku pro derby? Pravděpodobněji se jeví první varianta, ale je to stejné, jako kdybyste si hodili mincí.

BUDE BANÍK OPĚT DOBÝVAT?

Zatažená, organizovaná a pozorná obrana? To Baníku nevoní. V minulé sezoně tímto poztrácel spoustu bodů, v té letošní už také není bez ztráty kytičky – zejména na Slovácku to fanoušky bolelo – ale místo utrápené hry přichází aspoň šance. Pak je to jen na produktivitě střelců. Navíc lze předpokládat, že Karviná doma nebude zalezlá. I když… Kdo ví. Odpoví až 90 minut na hřišti.

close info Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň zoom_in 14. kolo první fotbalové ligy: MFK Karviná - FC Baník Ostrava, 5. listopadu 2023 v Karviné. (střed) Ewerton z Ostravy.

UHLÍDÁ KARVINÁ EWERTONA?

Nabízí se velké množství „minisoubojů“, podle kterých se pak utvoří konečný výsledek. Alfou a omegou ale pro oba týmy opět bude, zda se prosadí Ewerton. Málokterý hráč má v lize na svůj tým takový vliv, jako Brazilec na hru Slezanů. Naposledy to poznal Liberec, proti němuž zaznamenal gól a nahrávku. Trefou položil i Jablonec, zejména jeho příspěvek zajistil ve 2. předkole Konferenční ligy postup přes Urartu. Měl sice zápasy, kdy nebyl tolik vidět, ale soustředěnost soupeřů na Jihoameričana zase vytváří prostor ostatním. Karvinou čeká tvrdý oříšek, bez jehož rozlousknutí ale cesta k bodům nejspíš nepovede.

UTEČE BANÍKU MEMIČ

Hned ve 4. minutě dostal přihrávku, nastartoval svou "motorku", využil chyby obránce Havla a nakonec skóroval. Amar Memič by měl být velkou zbraní Karviné i v derby, stejně jako útočník Filip Vecheta, nebo Denny Samko. Baník se rozhodně nemůže zaměřit jen na ofenzivu, ale měl by si hlídat i záda.

ATMOSFÉRA PLNÉHO DOMU

Je vyprodáno! Z kapacity 4833 míst bylo ještě v pondělí volných jen pár desítek posledních sedaček, které však druhý den našly svého majitele. Domácí početní přesile však bude čelit i velká enkláva příznivců Baníku, kteří znovu dostali celou tribunu E. O atmosféru zápasu se tedy nebojte. Bude znovu bouřlivá.