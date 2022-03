Ndefe o Baníku i Češích: Měl jsem obavy, ale jsou milí. Poznávají mě, což potěší

Překonaný gólman Laštůvka měl tak co vysvětlovat svým spoluhráčům, trenér Smetana reagoval početným střídáním a zároveň se poprvé z tribun ozval pískot a pokřik „my chceme Baník“, který se opakoval chvíli před pauzou a pak při odchodu hráčů do šaten.

Ve druhé půli byl k vidění stejný obrázek – dobývání branky Karviné ze strany Baníku. Velkou šanci měl Tetour, ale toho vychytal Bajza. Zakončení Ekpaie pak obrana hostů včas zablokovala. Na druhé straně zahrozil Túlio.

V 66. minutě došlo na gól naděje z hlavy Almásiho, který se trefil potřinácté v ročníku, ale víc už domácí nestihli. Zatímco domácí kotel si hráče přivolal po zápase na "kobereček", hostující skupinka radostně slavila se svěřenci Bohumila Páníka.

„Měli jsme to postavené tak, aby ti dva nahoře narušovali stopery, nám se to povedlo třikrát dohrát, takže to už bylo velké odskočení. Věděli jsme, že když po přestávce nedostaneme rychlý gól, tak jak půjde čas dál, budou domácí nervóznější a my to tak budeme moci dohrát. A dohráli,“ uvedl trenér Karviné Bohumil Páník, jemuž se zranil stoper Kobouri.

Připraven byl i na střídání Baníku. „Hlavně Ekpai na pravé straně jsme věděli, že je rychlostní i silový hráč, centry tam chodily, proto bylo důležité, že přišel stoper, který má výšku a pomohl to tam otrkat. Oba stopeři, kteří se tam vystřídali, nám pomohli,“ věděl Páník.

Trenéru Ondřeji Smetanovi se zápas hodnotil složitě. „V úvodu jsme úplně upustili od toho, jak jsme se v defenzivě prezentovali skoro celou sezonu a Karviná nás potrestala. Je to zarážející, alarmující, udělali jsme obrovské chyby. Místo toho, abychom v tomto zápase ještě více dodržovali, lpěli, tak jsme od toho upustili. Bylo neuvěřitelné, jak nás tam přečíslovali a chodili na gólmana,“ měl jasno Smetana, který nebyl spokojený ani s druhém poločasem.

„K tomu chybělo hodně. Když prohráváte o tři góly a soupeř spadne takhle do bloku, tak je to těžší. My neměli dopustit tři góly, neměli jsme dostat ani jeden gól, měli jsme bránit jako v předchozích zápasech. Udělali jsme ale chyby, které soupeř potrestal a zaslouženě vyhrál. Co víc k tomu říct?“ doplnil Smetana.

Baník Ostrava – MFK Karviná 1:3 (0:3)

Branky: 66. Almási – 10. Zorvan, 13. Durosinmi, 27. Bartošák. Rozhodčí: Szikszay – Váňa, Volf. ŽK: Šehič, Papadopulos, Bajza, P. Buchta, Páník (všichni Karviná). Diváci: 7076.

Baník Ostrava: Laštůvka – Juroška (46. Ekpai), J. Pokorný (40. Svozil), Lischka, Fleišman – Janošek (75. Jaroň), Tetour – D. Buchta (40. Kuzmanovič), Jiří Klíma, Koncevoj (40. Falta) – Almási. Trenér: Smetana.

Karviná: Bajza – Mikuš, P. Buchta, Kobouri (36. S. Dramé), Šehić – Ndiaye, Túlio – Zorvan, Svoboda (57. Papadopulos), Bartošák (71. Siňavskij) – Durosinmi (57. Holík). Trenér: Páník.